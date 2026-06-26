¿Se casan? Galilea Montijo responde a rumores sobre posible boda con Isaac Moreno, su novio

Galilea Montijo siempre está en el foco de la farándula mexicana. La famosa conductora ha estado en el centro de la conversación por las fuertes especulaciones que apuntan a su salida del programa Hoy y el fin de su contrato con Televisa, sino también por su apasionado romance junto al modelo español Isaac Moreno.

Por si esto fuera poco, en los últimos días ha llamado más la atención tras desatarse el rumor de que la pareja podría estar en planes de dar el siguiente paso en su relación y consumar su matrimonio. Luego de días de incertidumbre, Galilea habló con la prensa al respecto. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.

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¿Por qué surgió la versión de una boda entre Galilea Montijo e Isaac Moreno?

Este nuevo escándalo alrededor de Galilea Montijo no surgió de la nada. La versión de un supuesto matrimonio cobró fuerza luego de que la conductora fuera captada utilizando una llamativa joya en compañía del modelo español.

Durante un evento en el Campo Marte de la CDMX para ver el partido de México contra Chequia, a Galilea se le vio muy feliz en compañía de sus hijos e Isaac Moreno.

Los usuarios más observadores comenzaron a viralizar imágenes de la presentadora luciendo un peculiar anillo, el cual muchos aseguraron que se trataba de la muestra del compromiso formal con el español.

En el evento, Galilea Montijo tuvo un breve pero importante encuentro con los medios de comunicación, que no dudaron en lanzar las preguntas sobre su posible salida de Televisa y si subiría nuevamente al altar.

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Galilea Montijo lució espectacular anillo durante evento del partido México vs. Chequia / IG: @galileamontijo

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su supuesto compromiso con Isaac Moreno?

Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México, se tomó tiempo para responder las preguntas de los medios; afirmó que su contrato con Televisa sigue vigente hasta el mes de diciembre y que hasta entonces, no piensa en otros proyectos.

Respecto al tema de su situación sentimental, reporteros intentaron confirmar el rumor de que le habían propuesto matrimonio el día de su cumpleaños, y que por eso estaba usando un nuevo anillo.

Sin embargo, la respuesta de la conductora fue más dudosa que certera. Sin decir una sola palabra, hizo un gesto acompañado de una sugerente sonrisa que levantó aún más las sospechas.

La conductora finalmente se retiró de la entrevista y remató mostrando a las cámaras el anillo que lleva en su mano izquierda, dando a entender que es más que una simple joya.

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¿Cómo se conocieron Isaac Moreno y Galilea Montijo?

Los caminos de Galilea y el originario de España se cruzaron por primera vez en el año 2023, poco después del proceso de divorcio entre Galilea y Fernando Reina.

El primer acercamiento entre la conductora y el modelo español fue durante una entrega de premios en el que coincidieron mientras ella era invitada y él era la imagen de una marca de joyería.

Ambos coinciden en que a pesar de que en el medio del espectáculo se conocen muchas personas atractivas, la química y conexión entre ellos fue muy especial.

Aunque al principio intentaron mantener sus salidas de la manera más discreta posible, los paparazzis no tardaron en difundir momentos clave de la pareja, Galilea Montijo e Isaac Moreno, durante sus viajes a la playa.

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