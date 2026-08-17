Galilea Montijo sufre accidente EN VIVO con su vestido en La casa de los famosos México 2026; ¿se le vio todo?

Durante la tercera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo vivió un breve incidente que no pasó desapercibido por sus compañeros del programa Hoy, quienes aplaudieron su trabajo al frente del reality show. ¿Estuvo a punto de caer al piso? ¡Te contamos los detalles!

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Galilea Montijo estuvo a punto de caer en La casa de los famosos México. / Mezcalent

¿Cómo era el vestido que Galilea Montijo utilizó en La casa de los famosos México 2026?

Tras darse a conocer la eliminación de Arantza Ruiz de La casa de los famosos México 2026, Galilea Montijo compartió detalles del look que utilizó en la gala. De acuerdo con la presentadora, el diseño es de Valerioa Coa.

“Este diseño de Valeria Coa nace de la fascinación por la estética de las películas de época, donde la elegancia, la estructura y la sensibilidad conviven en perfecta armonía para Galilea Montijo en La casa de los famosos México”, detalló Jessica Marmolejo, styling de la presentadora.

A través de sus redes, la actriz y conductora compartió diversas fotografías del diseño que utilizó en la gala; sin embargo, pocos notaron el breve incidente que sufrió en pleno programa en vivo, el cual fue retomado en el matutino Hoy.

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Este fue el diseño que usó Galilea Montijo en La casa de los famosos México 2026. / IG: @galileamontijo

¿Qué pasó con Galilea Montijo y su vestido en La casa de los famosos México 2026?

Durante la reciente emisión del programa Hoy, Galilea Montijo le contó a sus compañeros del matutino que, al caminar al centro del foro de La casa de los famosos México para conectarse con los habitantes, olvidó que su vestido tenía cola y casi cae al piso.

"¿A poco no parecía la novia de ‘Cumbres borrascosas’ en la tina? Obvio, bueno, en el colchón”, explicó la presentadora sobre el diseño que utilizó, y agregó: “¿Viste que me iba a caer al piso? Es que se me olvidó que traía, aparte de mi cola, una cauda”.

El breve incidente no pasó a mayores y quedó en segundo plano para el resto de los conductores, quienes prefirieron elogiar su trabajo en la pantalla tras varias horas. “Ni parece que estuviste ayer seis horas parada en ‘La casa’, ni parece, te ves como nueva”, fue uno de los comentarios que hicieron.

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Galilea Montijo reacciona a las críticas a La casa de los famosos México 2026

Además de hablar sobre su impactante vestido, Galilea Montijo abordó directamente las críticas que enfrenta La casa de los famosos México 2026, principalmente por la falta de rudeza en los posicionamientos.

Además de resaltar que es la segunda vez que Ese Pérez gana en el posicionamiento, Montijo resaltó que hay una parte de los habitantes que parece no comprender la dinámica y es lo que ha estado resaltando el público en las últimas semanas.

“Hay una parte del público que no entiende; es lo que el público dice, ¿por qué no dicen las cosas como son?”, señaló Montijo. Sin embargo, el reality sigue generando críticas, mientras algunos apoyan la dinámica de los habitantes, otros aseguran que prefieren el conflicto.

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