¿Ese Pérez se queda solo en La casa de los famosos México 2026? Gema Garoa y Aldo Rendón desaprueban su actitud

La tercera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026 volvió a acaparar la atención tras el inesperado posicionamiento de Ese Pérez con Luis Chaparro, un momento que generó reacciones no solo en el exterior, sino también entre los habitantes del reality. ¿Se termina la amistad? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Ese Pérez causa polémica por posicionamiento con Luis Chaparro. / Redes sociales

¿Qué le dijo Ese Pérez a Luis Chaparro en el posicionamiento de La casa de los famosos México 2026?

Lo que parecía ser un posicionamiento tranquilo, terminó encendiendo los ánimos cuando Ese Pérez se posicionó inesperadamente con Luis Chaparro. De acuerdo con el creador de contenido, aunque pensaba pararse con Masad, decidió cambiar su juego tras un chiste que hizo el influencer.

“Yo quiero que te vayas de la casa porque hace ratito tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas; me metiste a mi mamá, mi mamá nos está viendo, qué pena, no, carnal, la verdad, y tú sabes de qué te estoy hablando”. Ese Pérez

Incluso, Ese Pérez aseguró querer agredirlo físicamente: “Quisiera ponerte así un pinche cachetadón"; sin embargo, señaló que no lo haría, pues considera que “la mamá es sagrada”. De inmediato, Chaparro se mostró sorprendido, pero pidió disculpas.

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Ese Pérez y Luis Chaparro en posicionamiento. / Redes sociales

¿Cuál fue el chiste que Luis Chaparro hizo y desató el enojo de Ese Pérez?

Luis Chaparro no fue el único confundido, pues aunque sabía a lo que se refería Ese Pérez, Galilea Montijo pidió que se retomara el comentario, ya que la audiencia desconocía el contexto de lo que había pasado minutos antes del posicionamiento.

De acuerdo con el influencer, más que un chiste se trató de una dinámica popular: “Era un ¿qué prefieres, besar a Megan Fox en el cuerpo de tu mamá, o besar a tu mamá en el cuerpo de Megan Fox?, o sea, era todo, y una disculpa por eso, todo bien, creo que todos estábamos cotorreando en ese momento”.

De inmediato, Ese Pérez desmintió su versión y aseguró que se había usado otra palabra en lugar de “besar”, pero más allá del chiste señaló que, para él, en el mundo de la comedia, sea negra o sea blanca, la mamá no se debe mencionar.

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Luis Chaparro se mostró sorprendido ante el posicionamiento de Ese Pérez. / Redes sociales

¿Ese Pérez se queda sin team en La casa de los famosos México tras posicionamiento con Luis Chaparro?

Después de que todos los habitantes se posicionaron, Aldo Rendó y Gema Garoa manifestaron con Ese Pérez su sentir tras sus palabras a Luis Chaparro. De acuerdo con la actriz de melodramas, anteriormente ella también recibió un comentario similar de su parte.

“A mí también me hizo la misma broma; sin embargo, no lo usé en su contra porque sabía que es un chiste y no estaba haciendo en mala onda”, explicó Gema, mientras que Rendón consideró que exagera la reacción de su compañero:

“Exageraste porque no te lo dijo en mala onda, era un chiste, como los que tú te avientas; a mí me hizo el mismo chiste y no lo tomé personal porque rápido entiendes que es un chiste”. Aldo Rendón

Hasta ahora, las reacciones en La casa de los famosos México 2026 siguen siendo divididas, y aunque Ese Pérez ha mostrado una relación cercana con varios habitantes, su comentario podría cambiar el juego.

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