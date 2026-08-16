Gala Montes asegura que Aldo Rendón hace trampa en La casa de los famosos México 2026; ¿exige su salida?

Además de asegurar que Flor Vigna no recibirá su apoyo por decisión de la producción en La casa de los famosos México 2026, Gala Montes compartió su postura sobre el video de Aldo Rendón en los vestidores del reality. ¿Pide su salida? ¡Aquí te contamos los detalles!

Te recomendamos: Gala Montes revela que ya está en contacto con Poncho de Nigris; ¿pactó la pelea de su mamá en Ring Royale 2?

¿Gala Montes fue rechazada en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales, Mezcalent

¿Cuál es el video de Aldo Rendón por el que lo acusan de hacer trampa?

A través de redes, principalmente X, se difundió un video de Aldo Rendón por el que fue acusado de hacer trampa en La casa de los famosos México 2026. En la grabación difundida por la cuenta de la ‘Tía Sandra’ se observa que Rendón tira un objeto en el vestidor.

Pese a que no se ve con claridad lo que cae al piso, se especuló que se trataría de un ‘vape’ (cigarro electrónico), lo que iría en contra de las reglas del programa. Además, llamó la atención que el habitante terminó en el piso, aparentemente, buscando esconder el objeto.

“Momento exacto en que a Aldo Rendón se le cae un vapeador durante la transmisión. Las imágenes ya están dando que hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo”, se lee en la publicación.

Lee: Mamá de Aldo Rendón, habitante de ‘LCDLFMX 2026’, se casó a los 72 años tras años de soltería

Aldo Rendón en medio de la polémica en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Gala Montes exige la salida de Aldo Rendón tras misterioso objeto que cayó de su ropa?

Debido a que se considera ir en contra de las reglas que los habitantes ingresen objetos del exterior, Gala Montes, quien ha estallado en más de una ocasión contra La casa de los famosos México, señaló que Aldo Rendón debería ser expulsado; incluso especuló que se trata de un vape de “marih***"

“Eso es un vape de marih***, que no se haga pend**, yo compro de esos, que no se haga pend**. No es cierto, eso me parece ilegal, me parece de descalificar, o sea, porque no se vale estar anestesiado en un lugar donde estás y te pagan para estar en tus cinco sentidos. Yo creo que se debería ir”. Gala Montes

Además de su declaración en un encuentro con la prensa, la intérprete de ‘Tacara’ volvió a abordar el tema en sus historias de Instagram, dejando entrever que, en caso de que esté permitido ingresar esa clase de objetos del exterior, ella y Adrián Marcelo podrían haber hecho lo mismo cuando fueron habitantes.

Lee: Gustavo Adolfo Infante vs. Aldo Rendón; asegura que le hizo una ‘patanería’ a Cynthia Klitbo en LCDLFMX

¿Por qué Gala Montes estalló contra La casa de los famosos México y defendió a Flor Vigna?

Luego de que Gala Montes mostrara su descontento por el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026, la actriz aseguró que fue rechazada por la producción del reality para acudir a defender a Flor Vigna.

De acuerdo con la actriz y cantante, la producción no quiso que asistiera a apoyar a la habitante en la gala de eliminación, pese a que Vigna está nominada. “¿Qué creen? Que no me dejan ir, que La casa de los famosos México”, explicó.

Hasta ahora, Rosa María Noguerón, productora del reality, no se ha pronunciado sobre las constantes declaraciones que Gala Montes.

No te pierdas: Gala Montes presume FOTOS de su cumpleaños junto a Eleazar Gómez y ¿la cancelan?: “Hoy te dejo de seguir”