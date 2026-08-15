Gala Montes revela que ya está en contacto con Poncho de Nigris; ¿pactó la pelea de su mamá en Ring Royale 2?

Mientras doña Alegría responde a la propuesta de Gala Montes de subir al ring, la exhabitante de La casa de los famosos México reveló que ya tuvo una plática con Poncho de Nigris, quien parece interesado en subir a la señora Crista Montes al ring. ¿Ya hay un trato? ¡Te contamos los detalles!

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Ring Royale prepara la segunda edición. / Redes sociales

¿Cómo surgió la idea de Gala Montes de subir a su mamá Crista al ring?

En medio de la polémica que Gala Montes enfrenta por publicar fotos con Eleazar Gómez, realizó un live en el que se mostró entusiasmada de subir a su mamá Crista Montes al ring. De acuerdo con la intérprete de ‘Tacara’, sería una buena idea que su mamá y doña Alegría se enfrenten en el cuadrilátero.

“Mi mamá le va a ganar a tu mamá. Yo le voy a mi jefa. Neta, mi mamá tiene la mano pesada. Pon a doña Alegría y a mi jefa, por favor, te lo imploro”, propuso Montes a través del en vivo.

Ante la euforia que generó el posible enfrentamiento, la actriz de ‘Diseñando tu amor’ reapareció públicamente y señaló que, pese a la diferencia de edad que existe entre su mamá y doña Lety, ya se puso en contacto con Poncho de Nigris. ¿Es un hecho que su mamá estará en Ring Royale 2?

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Gala Montes quiere que su mamá suba al ring. / Redes sociales

¿Poncho de Nigris y Gala Montes ya pactaron pelea de Crista Montes en Ring Royale?

En un reciente encuentro con la prensa, Gala Montes fue abordada con dudas sobre el distanciamiento con su hermana ‘Beba’ y la polémica que protagoniza con ‘Maestro Shifu’; sin embargo, el tema que más generó preguntas fue el supuesto enfrentamiento de su mamá con doña Alegría.

“La verdad es que sí se ve más joven doña Alegría, pero está más grande. Yo hablé con Poncho hoy en la mañana y obviamente está muy interesado porque yo fui la que lo propuse, entonces, a ver qué pasa”. Gala Montes

Gala Montes señaló que su interés principal en ver a su mamá boxear es que trabaje, pues agregó que la ha estado buscando para pedirle dinero pese a que ha sido su ‘peor enemiga’. “Quiero ir a ver para que ella sepa lo que es trabajar, que sepa lo que es partirse la madr** en un ring”, enfatizó.

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¿Cuál fue la respuesta de Poncho de Nigris a la propuesta de Gala Montes?

Hasta ahora, Poncho de Nigris no se ha pronunciado públicamente sobre la propuesta de Gala Montes; sin embargo, algunos medios han reportado que el enfrentamiento entre Crista Montes y doña Alegría podría convertirse en realidad.

Pese a las especulaciones, la mamá de Poncho de Nigris negó estar interesada: “Claro que no, me desvaratan. Con nadie (subiré al ring). Nada más que me den el millón. Yo soy una diva, ya estoy muy grande y no voy a andar haciendo el ridículo”, dijo en un reciente encuentro con los medios; declaración que ya está generando intriga sobre el destino del combate.

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