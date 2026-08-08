Poncho de Nigris se quiebra y, entre lágrimas, revela que por qué su hermano Aldo ya no le habla: “Una traición”

Poncho de Nigris ha enfrentado momentos difíciles dentro de su familia, como la enfermedad de su papá, quien actualmente se encuentra en cama y requiere múltiples cuidados.

Ahora, el empresario e influencer abrió su corazón ante las cámaras y habló sobre otro duro episodio que atraviesa en su vida familiar: el distanciamiento de su hermano, Aldo de Nigris.

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Por qué Aldo de Nigris ya no le habla a Poncho?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Poncho de Nigris mostró su sensibilidad al hablar sobre el distanciamiento que existe entre él y su hermano Aldo.

El empresario confesó que le duele mucho que actualmente no puedan estar juntos por “temas de terceros” y comentó que, desde su punto de vista, la situación estaría relacionada con personas ajenas a ellos.

Poncho no reveló explícitamente cuál fue el motivo por el que se encuentra distanciado de su hermano, pues explicó que no puede contar los detalles al tratarse de un asunto privado y familiar. Sin embargo, comentó que quizá Aldo habría sentido la situación como una “traición”.

También declaró que su hermano hizo una nueva vida en la que él ya no está involucrado y que, aunque le ha escrito para intentar mantener comunicación, Aldo no ha respondido sus mensajes.

“No lo entiendo... A lo mejor él lo sintió como una traición... Lo he pensado de muchas maneras (...) Le mando mensajes y no me contestó, hizo una nueva vida.” Poncho de Nigris

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Poncho de Nigris revela si quiere reconciliarse con su hermano

Cuando el conductor le preguntó sobre su hermano, Poncho no ocultó que le duele estar alejado de él y que mantiene la esperanza y el deseo de volver a platicar y estar unidos como antes, pues aseguró que lo extraña. También dejó claro que “siempre estará ahí” para Aldo.

“Obviamente lo extraño, me gustaría platicar con él como antes (...) Yo siempre estuve ahí y siempre estaré ahí.” Poncho de Nigris

Por otra parte, el conductor le preguntó si su mamá, ‘Doña Alegría’, ha intervenido para intentar solucionar el conflicto entre los hermanos. Sin embargo, Poncho respondió que no.

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Poncho de Nigris y Aldo de Nigris

¿Cuántos hermanos tiene Poncho de Nigris?

El matrimonio de Jesús Alfonso de Nigris y Leticia Guajardo tuvo cuatro hijos: tres varones y una mujer.

Leticia de Nigris, hermana mayor de Poncho, es la primogénita de la familia y tiene aproximadamente 51 años.

Le sigue Poncho de Nigris, el mayor de los varones, quien cumplió 50 años el pasado mes de marzo. Después está Aldo de Nigris, exfutbolista de 43 años, y finalmente Antonio de Nigris, quien también se dedicó al futbol y falleció en 2009, a los 31 años, mientras se encontraba en Grecia.

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Poncho de Nigris contó cómo vivió la muerte de su hermano Antonio.

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