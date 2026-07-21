Marcela Mistral destapa la verdadera razón por la que rechazó entrar a La granja VIP; ¿por Poncho de Nigris?

Después de que Marcela Mistral salió del quirófano tras complicaciones con sus implantes, la esposa de Poncho de Nigris reveló las razones por las que no quiere ser parte de un reality 24/7 pese a haber participado en Secretos de parejas. ¿Prefiere otros proyectos?

Te recomendamos: Isis Serrath revela su verdad de su supuesto romance con Poncho de Nigris, ¿hubo cuerno a Marcela Mistral?

¿Marcela Mistral quiere ser parte de La granja VIP? / Redes sociales

¿Por qué Marcela Mistral no quiere ser parte de un reality show 24/7?

Marcela Mistral, quien meses atrás triunfó en Ring Royale, confesó en un encuentro con la prensa que, aunque la han buscado de algunos programas 24/7, rechaza las propuestas principalmente por temas familiares.

Además, bromeó sobre la dinámica que se vive en su casa y la relación que tiene con doña Alegría, su suegra, con quien ha protagonizado algunas polémicas. “Yo ya vivo en La casa de los famosos y en la jaula de las risas. Yo ya vivo en la casa de la alegría”.

Respecto a La casa de los famosos México, la ‘musa’ Mistral confesó que sí recibió la propuesta en temporadas anteriores; sin embargo, sabe que no es momento porque está alistando un reality familiar.

Lee: Doña Lety explota vs. Marcela Mistral por “ofenderla” tras triunfo en el Ring Royale: “Una suegra se respeta”

Marcela Mistral rechaza los programas 24/7. / Foto: Redes sociales

¿Marcela Mistral rechazó ser parte de La granja VIP por Poncho de Nigris?

Pese a que anteriormente se especuló que Marcela Mistral y Poncho de Nigris tenían una crisis matrimonial, la creadora de contenido aseguró que priorizar a sus hijos la ha llevado a rechazar La granja VIP, negando que Poncho de Nigris influya en su relación.

“Con niños chiquitos no está fácil irte a viajar por el mundo y es justo por eso que no me he podido involucrar yo en un reality. He recibido propuestas de La granja, de distintos, pero no puedo, no lo puedo hacer. Mi instinto familiar no me lo permite”. Marcela Mistral

Sin embargo, la esposa de Poncho de Nigris dejó claro que ya tiene a algunas personalidades favoritas de La casa de los famosos México 2026. Sus “gallos”, como ella los describió, son Aldo Rendón y Karina Torres, con quienes tuvo la oportunidad de coincidir cuando su esposo y Wendy Guevara fueron parte de la misma temporada.

Lee: Marcela Mistral destapa recuerdos con Poncho de Nigris: ¡El antes y el después en FOTOS!

¿Qué se sabe sobre la nueva temporada de La granja VIP y cuál es su fecha de estreno?

Tras el triunfo de Alfredo Adame en La granja VIP, el reality show 24/7 de TV Azteca ya alista su segunda temporada con nuevos participantes que se enfrentarán a la vida fuera de sus comodidades.

Hasta ahora, se desconocen casi todos los detalles, pero la cuenta oficial del programa ya compartió un breve clip confirmando que en los últimos meses de 2026 llegará una nueva edición.

Te recomendamos: ¿Quién entra a ‘La granja VIP 2026’? Revelan a más posibles confirmados del reality: VIDEO