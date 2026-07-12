Así fue la trágica muerte de Antonio, el hermano de Poncho de Nigris: “El golpe más duro de mi vida”

La familia de Nigris ha atravesado por momentos muy complicados. Recientemente, la esposa de Poncho, Marcela Mistral, tuvo que someterse a una cirugía por una complicación con sus implantes.

Pero sin duda, el episodio que marcó un antes y un después en la vida de los De Nigris fue en el 2009 con la muerte de Antonio, el tercer hijo de Doña Lety y hermano menor de Poncho. ¿Cómo fue la muerte de ‘El Tano’? Te contamos.

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Antonio de Nigris / Redes sociales

¿De qué murió Antonio de Nigris?

Antonio de Nigris figuraba como una de las mayores promesas del futbol mexicano. Jugó en México para equipos como Pumas, Puebla y Monterrey; pero también tuvo etapas en el futbol extranjero, en España, Turquía y finalmente Grecia, país en el que falleció.

El 16 de noviembre del 2009, Antonio de Nigris falleció en Lárisa, Grecia a causa de un paro cardíaco fulminante.

De acuerdo con la declaración de su esposa Sonia, el exfutbolista se despertó por la madrugada con un dolor intenso en el pecho, pero el infarto ocurrió cuando estaba dormido.

Pocos días después, los restos de Antonio llegaron a México y fueron recibidos por su familia. El 22 de noviembre, se llevó a cabo un emotivo homenaje en el Estadio Tecnológico de Monterrey, en el que sus hermanos, Poncho y Aldo dieron la vuelta olímpica con las cenizas de Antonio.

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Aldo y Poncho de Nigris dieron la vuelta olímpica en Monterrey con las cenizas de su hermano. / Redes sociales

Así recuerda Poncho de Nigris la muerte de su hermano

En entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante, Poncho de Nigris contó a detalle cómo fue que se enteró de la muerte de su hermano y la forma en la que dio la noticia a la familia.

Poncho contó que un 15 de noviembre recibió una llamada de un oncólogo, familiar de la esposa de Antonio, quien le dio la noticia de una manera muy fría: “se murió tu hermano, se murió Antonio. Avísale a tu mamá”.

El organizador de Ring Royale recordó que él tuvo que darle la noticia a toda su familia, empezando por su madre Leticia, quien en ese momento estaba en McAllen, Texas.

"¿Cómo estás? Te tengo que dar una noticia muy fea, paso algo horrible. Se murió Toño. Vente a Monterrey.” Poncho de Nigris a su mamá sobre la muerte de Antonio

Poncho fue el responsable de viajar a Grecia para recoger el cuerpo de su hermano y traerlo de vuelta a México para entregarlo a la familia y comenzar los servicios funerarios.

El conductor declaró que fue una semana “de pesadilla” por lo complicado que fue todo el proceso para repatriar los restos de Antonio.

En sus palabras, el momento más difícil fue cuando vio por primera vez el cuerpo y platicó con él, para hacerle saber que nunca lo dejaría solo.

“Le dije ‘Aquí estoy, para recogerte, no te vas a quedar aquí.’ (...) Pero le vi una sonrisa en su cara y me tranquilicé cuando lo vi. (...) Lo abracé, estuve un rato con él, le agarraba el pelo y se le caía.” Poncho de Nigris sobre la muerte de su hermano Antonio

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¿Qué enfermedad tenía Antonio de Nigris?

Luego de las investigaciones forenses, se determinó que el ‘Tano’ falleció a causa de una patología cardíaca, es decir, una condición genética.

En un informe médico de la Federación Turca de Futbol, se informó que se le había diagnosticado a Antonio una malformacion genética del corazón, por lo que seguir jugando futbol representaba un riesgo para él, pero hizo caso omiso.

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