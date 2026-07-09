Poncho de Nigris se vuelve viral tras subirse por primera vez al Metro de Monterrey: “Parece Europa”

Poncho de Nigris el creador de Ring Royale, volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por una polémica familiar ni por algún reality. El influencer y empresario regiomontano compartió con sus seguidores su primera experiencia viajando en el Metro de Monterrey y quedó tan impresionado que comparó algunas estaciones con Europa. Sin embargo, sus declaraciones no tardaron en dividir opiniones entre los usuarios que viven diariamente la realidad del transporte público en Nuevo León. ¿Le hace falta barrio?

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Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Por qué se volvió viral Poncho de Nigris tras subir al Metro de Monterrey?

Poncho de Nigris a quien la Chef Zahie Téllez ventiló que el influencer ¡le coqueteó en MasterChef México! se convirtió en tendencia luego de que compartiera en sus historias de Instagram varios videos documentando su recorrido en el Metro de Monterrey, uno de los sistemas de transporte público más utilizados en Nuevo León.

El exhabitante de La casa de los famosos México mostró a sus seguidores cómo fue abordar por primera vez un vagón del Metro, una experiencia que, según dejó ver en sus redes sociales, superó por completo sus expectativas.

Durante el recorrido, el influencer regiomontano observó distintas áreas de las estaciones y expresó su sorpresa por las condiciones de las instalaciones. Su reacción llamó la atención debido a que reconoció que no esperaba encontrar un sistema de transporte tan moderno y cómodo.

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¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el Metro de Monterrey?

Durante su visita al Metro de Monterrey, Poncho de Nigris compartió su sorpresa por las condiciones en las que encontró las instalaciones. Mientras caminaba por la estación Eloy Cavazos y posteriormente abordaba uno de los vagones, el influencer reconoció que esperaba un panorama muy diferente.

Sin ocultar su impresión, lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

“Parece que estoy en Europa... sinceramente yo lo he visto a toda madr*... climatizado, bien ching*n”. Poncho de Nigris

La declaración llamó la atención porque muchos usuarios no esperaban que el creador de contenido usara el metro y fue aquí donde se desató la conversación.

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¿Por qué Poncho de Nigris visitó el metro de Monterrey?

El recorrido de Poncho de Nigris no fue únicamente para conocer el transporte público. Durante sus historias de Instagram también aprovechó para mostrar el lugar donde abrirá un nuevo negocio familiar. Se trata de Doña Alegría Pastelería, un proyecto que emprenderá junto con su mamá y que estará ubicado cerca de la estación Eloy Cavazos. En los videos invitó a sus seguidores a asistir a la inauguración programada para el próximo fin de semana.

Con ello, el recorrido tuvo un doble propósito: promocionar el nuevo establecimiento y compartir con sus seguidores una experiencia que, según confesó, nunca antes había vivido.

Y como suele suceder con las publicaciones de Poncho de Nigris, sus comentarios no tardaron en generar debate entre los internautas. Algunos usuarios coincidieron con el influencer y destacaron que varias estaciones del Metro de Monterrey han mejorado notablemente en los últimos años; sin embargo, otros señalaron que esa experiencia no siempre refleja la realidad que viven los pasajeros.

Según comentaron, el servicio puede variar considerablemente dependiendo de la línea, la estación y, sobre todo, del horario, ya que durante las horas pico miles de estudiantes y trabajadores saturan los vagones, ofreciendo una percepción muy distinta a la que mostró el creador de contenido en sus redes sociales.

“Jajajaja súbete un lunes a las 7 de la mañana con horarios normales de escuela y trabajo para que veas la realidad”.

“Claro, agarra el que trae clima”.

“Que se suba de diario a ver si le gusta”.

“Que se suba cuando vaya super lleno”.

Así fue el momento de Poncho de Nigris en el Metro: