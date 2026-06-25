¿Dueña del Pato Merlín rechazó los 800 mil pesos de Poncho de Nigris? Esta fue su contundente respuesta

La historia del Pato Merlín sigue dando de qué hablar. Lo que comenzó como una divertida aparición durante el Mundial 2026 terminó convirtiendo al ave en toda una celebridad de redes sociales y, ahora, en el centro de una inesperada negociación con Poncho de Nigris.

Durante las últimas horas, el influencer y empresario regiomontano Poncho de Nigris elevó su oferta económica para quedarse con el famoso pato que conquistó a miles de aficionados en la Ciudad de México. Sin embargo, cuando parecía que las conversaciones avanzaban, la dueña de Merlín apareció para aclarar de una vez por todas si existe la posibilidad de vender a su mascota.

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¿Cuánto dinero ofreció Poncho de Nigris por el Pato Merlín y por qué lo quería?

Todo comenzó cuando el influencer y empresario regiomontano Poncho de Nigris anunció públicamente que quería al Pato Merlín como la mascota oficial de Ring Royale, su proyecto de entretenimiento. La propuesta inicial fue de 500 mil pesos, pero el monto no tardó en subir: primero llegó a 600 mil y para la noche de ese mismo día ya había escalado hasta los 800 mil pesos. En sus propias palabras, Poncho de Nigris escribió en redes:

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato Merlín. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero sólo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio aumento la oferta a 800 mil. Probablemente este fin de semana nos veremos. Gracias”. Poncho De Nigris

El interés del influencer no fue casual: el Pato Merlín se volvió uno de los más virales del Mundial 2026 en México, aparecía en todos lados y la gente no dejaba de hablar de él. Por eso, para Ring Royale, tener al pato más famoso de la Ciudad de México sonaba como algo que podía llamar muchísimo la atención.

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¿Qué respondió la dueña del Pato Merlín a la oferta de 800 mil pesos?

La respuesta llegó directamente de Karla Ivette Gómez, dueña y cuidadora del Pato Merlín, quien fue entrevistada por el programa digital “Beristime”.

Lejos de mostrar interés por la oferta de 800 mil pesos de Poncho de Nigris, Karla dejó claro que Merlín no está en venta y que su vínculo con él va mucho más allá de cualquier cifra económica.

“Yo aquí lo tengo, es mi bebé y por supuesto que no haría tal cosa” Karla Ivette Gómez

La contundente respuesta prácticamente cerró la puerta a cualquier negociación y dejó claro que, pese a la fama que ha adquirido el ave, sigue siendo un integrante muy importante de su familia.

Karla Gómez y el Pato Merlín sorprenden en el Mundial 2026 / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

¿Pato Merlín podría convertirse en parte de la familia De Nigris?

Aunque la respuesta principal fue negativa, la entrevista también dejó espacio para algunas bromas que provocaron risas entre los seguidores del Pato Merlín.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de venderlo, Karla respondió inicialmente en tono relajado:

“Eso lo decidirá Merlín, yo no”. Karla Ivette Gómez

Sin embargo, inmediatamente reforzó su postura con una frase que terminó robándose la atención de los internautas: “Si él quiere ser dinastía de Nigris, pues ya lo sabrá, pero yo no”.

Poncho de Nigris, por su parte, no ha hecho ningún comentario que contradiga lo revelado por la dueña de Merlín.

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El Patito Merlín es todo un éxito en el Mundial 2026 / Alejandro Isunza

¿El Pato Merlín es tratado como celebridad en casa? Así es su verdadera vida lejos de las cámaras

Uno de los puntos más entrañables de esta historia es la forma en la que Karla Ivette Gómez describe la vida cotidiana del Pato Merlín.

“Afuera de la casa es embajador, es famoso, es amado y demás, adentro de la casa es un integrante más y también tiene responsabilidades” Karla Ivette Gómez

Esta frase resume perfectamente el contraste entre la celebridad viral y el día a día familiar. Y cuando se le preguntó cuáles eran esas “responsabilidades”, la respuesta no tardó en sacar sonrisas:

Karla Ivette Gómez “Dormirse temprano, no cagarse en todos lados y lo más importante, no tirar su comida. Y no morder las hojas del cuaderno de mi hijo”.

Con estas declaraciones, quedó claro que, pese a la fama y el interés millonario, el Pato Merlín sigue siendo, ante todo, una mascota querida dentro de su hogar.