Poncho de Nigris ofrece medio millón de pesos por el Pato Merlín y desata polémica: “Va a pasar de moda”

El Pato Merlín se convirtió en el personaje más querido del Mundial 2026 en México. Pero no a todos les cayó bien tanta fama. Poncho de Nigris utilizó X y lo que empezó como una opinión polémica terminó en una oferta millonaria que nadie esperaba.

El influyente regiomontano no solo criticó a la familia del pato más famoso del Mundial, sino que ofreció 500 mil pesos por él. Y cuando las críticas arreciaron, subió la oferta a 600 mil. La familia Gómez, dueña de Merlín, no ha dicho ni pío.

Mira: ¿Ring Royale se cancela? Adrián Marcelo hace fuertes revelaciones sobre Poncho de Nigris, ¿se cae el evento?

El Patito Merlín es todo un éxito en el Mundial 2026 / Alejandro Isunza

¿Por qué Poncho de Nigris criticó a la familia del Pato Merlín del Mundial 2026?

La polémica por el Pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026, llegó a otro nivel cuando el influyente y empresario Poncho de Nigris arremetió contra su familia en redes sociales, cuestionando toda la atención mediática que recibió el ave durante la justa deportiva.

De Nigris disparó directo en su cuenta de X, sin filtros:

“Tanto pedo que hacen por un pato no mam**, hay discusión por un pato? Lo mejor para esa familia sería vender este pato a un alto valor y que inviertan en ellos mismos. El pato va a pasar de moda acabándose este mundial”. Poncho de Nigris

El mensaje encendió a los usuarios de redes sociales, que salieron a defender a Karla Gómez y su familia, recordándole al influencer que Merlín no es un negocio sino un miembro más del hogar, con vínculo emocional y todo.

Lee: Ferka lanza dardo contra Jorge Losa tras ruptura, ¿quiere superarlo con Poncho de Nigris? ¡Envía mensaje a Mayer!

¿Cuánto ofreció Poncho de Nigris por el Pato Merlín y para qué lo quería?

Lejos de bajarle al tema, Poncho de Nigris escaló la polémica con una oferta que nadie esperaba: 500 mil pesos por el Pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026 en México.

“Ese pato ahorita un wey con lana les da 500,000 mil pesos. Es más les doy 500 mil por el pato Merlín”, escribió el fundador del Ring Royale en X, pidiendo además que su oferta llegara a oídos de Karla Gómez, la dueña del ave.

El plan del influyente era claro: convertir a Merlín en la mascota oficial de su evento de box amateur Ring Royale mientras durase su fama, y cuando el pato muriera, disecarlo como pieza histórica. “En un futuro Merlín disecado será historia”, aseguró sin dudar.

Cuando las críticas no pararon, De Nigris subió la apuesta:

“Aumento mi oferta a 600 mil por Merlín. Ojalá mañana tenga respuesta de la familia”. Poncho de Nigris

Mira: Isis Serrath revela su verdad de su supuesto romance con Poncho de Nigris, ¿hubo cuerno a Marcela Mistral?

¿Qué respondió la familia del Pato Merlín a la oferta de Poncho de Nigris?

A pesar de que Karla dejó claro en una entrevista previa es que Merlín no tiene precio para ellos: “Para mí es un hijo más”. Y sobre el futuro, fue directa y sin drama:

“Somos del pueblo y para el pueblo. Yo le he dicho a mi hijo que esto lo disfrute lo que dure, porque el único famoso es Merlín, y nosotros seguiremos trabajando”. Karla Gómez

Karla Gómez y el Pato Merlín sorprenden en el Mundial 2026 / Alejandro Isunza, (contamos con permiso para mostrar al menor)

Sin embargo trasciende que Poncho de Nigris ya subió la oferta y al parecer la han aceptado:

“Ya estamos en pláticas con los representantes del Pato merlin. Gracias por ayudarme a que me contactaran, pero solo por tener el acrecentamiento y tomarse las cosas en serio, aumento la oferta a 800,000 mil.” Poncho de Nigris

¿Quién es el Pato Merlín y cómo se convirtió en la mascota del Mundial 2026 en México?

El Pato Merlín es el ave más famosa del Mundial 2026 y se convirtió en fenómeno viral gracias a su dueña Karla Gómez y su hijo Christian, una familia sencilla y trabajadora que lo adoptó como un miembro más del hogar.

Merlín duerme en camita de perro, ve televisión, juega videojuegos y tiene debilidad por el Free Fire. “Es un pato gamer, porque los dos se ponen a jugar y le pica al celular”, contó Karla Gómez en entrevista este martes de TVNotas.

La organización del mundial lo recibió con honores: le hicieron el paseíllo, el mismo reconocimiento que se le da a jugadores destacados, y la familia fue invitada como embajadores a ver el partido de México contra Corea en la terraza VIP. Sus dueños incluso registraron a Merlín como marca ante tanto revuelo.