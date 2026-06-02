Ferka lanza dardo contra Jorge Losa tras ruptura, ¿quiere superarlo con Poncho de Nigris? ¡Envía mensaje a Mayer!

Después de que Ferka confirmara su ruptura con Jorge Losa en medio de rumores de infidelidad en agosto de 2025, el tema volvió a salir a la luz tras una reciente entrevista que concedió la actriz.

Cabe recordar que fue a mediados de 2025 cuando la pareja comenzó a desatar rumores de ruptura, pero no fue hasta un mes después cuando la conductora de Venga la alegría confirmó que su historia había terminado.

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Ferka y Jorge Losa terminaron en agosto de 2025. / Redes sociales

¿Por qué terminaron Ferka y Jorge Losa?

Tras rumores de que Ferka le había sido infiel, Jorge Losa decidió romper el silencio y aseguró que habían puesto fin a su relación en buenos términos Además, compartió que se sentía agradecido por el amor que entregó durante tres años.

“No por eso dejas de agradecer, de entregar todo tu corazón y todo tu amor a esa persona que te enseñó tantas cosas y a la que le tienes un agradecimiento enorme”, dijo Jorge Losa sobre su ruptura con Ferka.

Aunque su separación parecía haber sido cordial, una entrevista fue el detonante para que Ferka estallara contra Jorge Losa al hablar sobre su historia; desde entonces, la situación parece ser tensa entre la expareja.

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Ferka y Jorge Losa siguen dando de qué hablar tras ruptura. / Redes sociales

¿Qué dijo Ferka sobre Jorge Losa y Poncho de Nigris?

Semanas después de que Ferka y Jorge Losa se encontraran en un evento, la presentadora y actriz volvió a ser cuestionada sobre su expareja, pero en esta ocasión como parte de una dinámica.

Durante su participación en un programa de radio de La Mejor FM, Ferka confesó que estaría dispuesta a casarse con Jorge Losa, pero le daría algunos besos a Poncho de Nigris, con quien tuvo algunas diferencias durante su participación en La casa de los famosos México.

“Poncho de Nigris te voy a besar porque yo creo que no nos aguantaríamos en el matrimonio, pero yo creo que un buen apapacho podríamos tener Poncho y yo. Ya me quedo con el Losa, como muchos matrimonios que nada más están ahí, arrumbados”. Ferka

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¿Ferka se olvidó de la rivalidad con Sergio Mayer y Poncho de Nigris?

Luego de que Ferka volviera a protagonizar diferencias con Sergio Mayer durante su estancia en La granja VIP, confirmó que aún existe rivalidad al decir que eliminaría “al exdiputado, obviamente”.

Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al confesar que está dispuesta a besar a Poncho de Nigris pese a que no tuvieron una relación cercana en La casa de los famosos México; ahora, parece que sus conflictos han quedado en el pasado.

Hasta ahora, Poncho de Nigris no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Ferka, las cuales solo formaron parte de un juego dentro de la entrevista que concedió a La Mejor FM.

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