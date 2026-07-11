Poncho de Nigris alista reality familiar tras éxito de Ring Royale; ¿al estilo ‘De viaje con los Derbez’?

Después de la controversia que surgió con Poncho de Nigris tras el éxito de Ring Royale, el regiomontano dio a conocer que ya está alistando un nuevo proyecto en el que incluirá a toda su familia. ¿Le quiere copiar a Eugenio Derbez?

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Poncho de Nigris alista nuevo proyecto. / Redes sociales

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su próximo proyecto familiar?

En una entrevista con Imagen televisión, Pocho de Nigris, quien enfrentó recientemente rumores de divorcio de Marcela Mistral, sorprendió a propios y extraños al compartir que alista un nuevo proyecto junto a su familia.

Pese a que el excolaborador de Solo para mujeres no quiso dar detalles, aclaró que abordaría temas de su vida privada, pero pondría especial atención en lo relacionado con su matrimonio, ya que desde que estuvo en un reality de parejas lo cuida más.

“A lo mejor el tema de mi vida privada, del matrimonio, ese sí ya lo estoy cuidando desde el reality que entramos juntos. Cometí muchos errores porque nunca había entrado en un reality en parejas y no lo recomiendo a nadie”, compartió para la prensa.

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Poncho de Nigris ya prepara nuevos proyectos. / IG: @ponchodenigris

¿Poncho de Nigris hará un reality estilo ‘De viaje con los Derbez’?

Por otra parte, Poncho de Nigris, hijo de doña Alegría, confesó que su intención no es crear una serie como De viaje con los Derbez, ya que busca crear más conflicto, estilo ‘las Kardashian’. Sin embargo, no dio detalles como la fecha de estreno o el inicio de las grabaciones.

“No queremos ser Viajando con los Derbez. Queremos ser más Kardashian: más conflicto, empujones y de todo un poco”, explicó el exparticipante de La casa de los famosos México.

Cabe recordar que meses atrás realizó la primera edición de Ring Royale, competencia deportiva que tuvo gran éxito; incluso Poncho de Nigris alista la siguiente edición para 2027, por lo que varias personalidades de Internet ya han comenzado a alzar la mano.

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¡Poncho de Nigris ya PREPARA su propio REALITY FAMILIAR y ASEGURA no tendrá LÍMITES! También revela que no quiere que su programa sea igual a "De Viaje con los Derbez". ¿Te emociona verlo?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/YU07TPD49h — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 8, 2026

¿Quién es Poncho de Nigris y en qué programas ha participado?

Alfonso ‘Poncho’ de Nigris es un conductor, influencer y empresario regiomontano que se dio a conocer en 2003.

es un conductor, influencer y empresario regiomontano que se dio a conocer en 2003. Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento los dio en Big Brother México 2 , reality donde su personalidad lo llevó hasta el tercer lugar; dos años después regresó al formato para la edición de 2025.

, reality donde su personalidad lo llevó hasta el tercer lugar; dos años después regresó al formato para la edición de 2025. También participo en programas de concursos como Bailando por la boda de mis sueños y ¿Quién es la máscara? , bajo el personaje de ‘Monstruo’.

y , bajo el personaje de Después de unos años lejos de la televisión, volvió a acaparar la atención al participar en MasterChef Celebrity México y La Casa de los Famosos México en su primera edición.

y en su primera edición. Su más reciente participación fue en Secretos de Parejas, un formato donde trabajó junto a su esposa, Marcela Mistral.

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