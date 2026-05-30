Isis Serrath revela su verdad de su supuesto romance con Poncho de Nigris, ¿hubo cuerno a Marcela Mistral?

Lo que en su momento encendió un escándalo que hizo tambalear el matrimonio de Poncho de Nigris y Marcela Mistral, hoy da un giro inesperado. Isis Serrath, actriz e influencer, confesó que toda la supuesta infidelidad con el creador de contenido fue una mentira creada por venganza… y sus razones han causado revuelo.

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Poncho de Nigris negó las acusaciones de Serrath en su momento

¿Serrath y Poncho de Nigris fueron amantes?

Isis Serrath la actriz que aseguró haber tenido una aventura con Poncho de Nigris en 2023, admitió que el supuesto romance fue completamente inventado. Sí, el escándalo que en su momento puso en riesgo la relación del influencer con su esposa Marcela Mistral no era real.

Tres años después de la polémica que envolvió al ex participante de La casa de los famosos, Isis Serrath decidió contar su versión sin filtros. Reconoció que los rumores sobre mensajes subidos de tono, audios comprometedores y una posible traición matrimonial fueron creados como una reacción impulsiva.

“Yo creo que esto ya quedó, fue hace tres años, yo la verdad que ya estoy enfocada en mi carrera como actriz y no, no me afectó… era mi personaje de polémica”, confesó la actriz, dejando claro que su actitud estaba ligada a la imagen que proyectaba en ese momento.

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Serrath en su momento presentó supuestas pruebas de infidelidad. / Instagram: @ponchodenigris /@serrathoficial

¿Por qué Serrath de Enamorándonos dijo que Poncho de Nigris engañó a Marcela Mistral?

La razón detrás de la polémica no fue una relación clandestina, sino una herida de ego. Isis Serrath explicó que su falsa acusación de infidelidad surgió por un comentario que le dolió profundamente: Poncho de Nigris aseguró no conocerla e incluso no recordó su nombre.

Ese momento ocurrió durante la participación del influencer en La casa de los famosos, cuando al hablar de ella, la describió de forma despectiva: “La otra, la que andaba siempre con él, que tiene nariz así”.

Este comentario detonó la molestia de la actriz, quien reaccionó en redes sociales con contundencia y dejó entrever que tenía material comprometedor. Sin embargo, ahora admite que todo fue una exageración motivada por enojo.

“Me dolió que dijera que no me conocía... hubo mucho contacto… fue como que era muy vengativa y por eso fue, pero realmente nunca pasó nada” Isis Serrath

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¿Serrath busca reconciliarse con Poncho de Nigris y Marcela Mistral después de la polémica?

Lejos de mantener el conflicto, Isis Serrath aseguró que actualmente no guarda rencor y que incluso le desea lo mejor a Poncho de Nigris, quien ha consolidado su carrera como influencer y empresario.

“Yo le deseo lo mejor a Poncho, veo que está triunfando… le deseo lo mejor y si en algún momento con mis polémicas afecté algo, le pido una disculpa a él y a su familia” Isis Serrath

Además, reveló que durante un tiempo se alejó del país, lo que le permitió tomar distancia del escándalo y enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales.

La actriz también dejó abierta la posibilidad de un encuentro para aclarar las cosas de frente, tanto con Poncho como con Marcela Mistral.

“Me encantaría poder vernos cara a cara… y decirles que fue una polémica que en el momento… soy humana y me afectó”. Isis Serrath

Así lo confesó Isis Serrath:

¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral al borde del divorcio por Serrath?

Aunque ya se sabe por que nunca se comprobó la supuesta infidelidad entre Poncho de Nigris e Isis Serrath, el daño mediático sí fue real. En su momento, las declaraciones de la actriz generaron dudas, especulaciones y titulares que pusieron bajo la lupa el matrimonio de Poncho de Nigris y Marcela Mistral.

El escándalo escaló aún más cuando la actriz aseguró tener audios comprometedores que podrían evidenciar una relación, insinuando incluso que no los hacía públicos “por respeto a Marcela”. De hecho, Marcela Mistral llegó a expresar su molestia e incertidumbre, poniendo en duda la lealtad de su esposo.

Con el tiempo y ya fuera de la presión mediática, Poncho de Nigris y Marcela Mistral enfrentaron la crisis en privado e incluso recurrieron a terapia para fortalecer su relación. Mientras él siempre negó cualquier vínculo amoroso con Serrath, ella optó por cerrar ese capítulo y apostar por su matrimonio.

Hasta ahora, ni Poncho de Nigris ni Marcela Mistral han reaccionado públicamente a las recientes declaraciones de Isis Serrath sobre la supuesta infidelidad que en su momento desató la polémica.