¿Poncho de Nigris confirma crisis con Marcela Mistral, su esposa? Lanzan VIDEO y dicen: “Nos separamos”

Poncho de Nigris y Marcela Mistral son una de las parejas más queridas y polémicas de Internet por sus continuas declaraciones sobre su historia de amor. Esta vez no fue la excepción, pues los creadores de contenido sorprendieron al revelar las crisis que ha atravesado su matrimonio.

Recientemente, la pareja se ganó el cariño del público por su participación en conjunto en Ring Royale, evento organizado por Poncho de Nigris en el que resultó ganadora Marcela Mistral al vencer a Karely Ruiz.

Marcela Mistral se llevó elogios tras su triunfo en Ring Royale frente a Karely Ruiz. / Captura de pantalla

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¿Poncho de Nigris y Marcela Mistral se están divorciando?

En medio de los dimes y diretes tras el éxito de Ring Royale y las constantes declaraciones sobre su relación, salió a la luz un nuevo video en el que Poncho de Nigris y Marcela Mistral hablan de las crisis en su relación en medio de la separación de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio.

A través de la cuenta de Poncho de Nigris, se publicó un video en que la pareja habla sobre las veces que han estado a punto de divorciarse. De acuerdo con el exintegrante de Solo para mujeres, la vez que sintió que su matrimonio podría llegar al final fue hace tres años, cuando salió de La casa de los famosos México.

“Para mí, que casi nos separamos fue cuando salí de La casa de los famosos”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris recuerda cómo afectó La casa de los famosos su matrimonio con Marcela Mistral. / Redes sociales.

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¿Cómo afectó La casa de los famosos México el matrimonio de Poncho de Nigris y Marcela Mistral?

Poncho de Nigris explicó que estar en La casa de los famosos México ocasionó una desconexión con tu pareja, razón que atribuye al reciente divorcio de Cinthia Aparicio y Alexis Ayala, quienes recientemente confirmaron su ruptura.

“Nos andábamos divorciando... Les voy a decir una cosa. Entras a un reality por tres meses, te desconectas de tu pareja y es difícil volver a conectar. Eso le pasó a Alexis Ayala, fue lo que te dije”, explicó De Nigris.

Sin embargo, Marcela Mistral no estuvo de acuerdo con la opinión de su esposo, pues aseguró que más allá del reality existía una brecha generacional que pudo ser un parteaguas.

“Hay una brecha generacional muy amplia entre ellos dos. Tienen una diferencia de edad muy grande. O sea, tú y yo nos llevamos 13, ¿ellos se llevan 30?”, cuestionó Mistral.

Poncho de Nigris y Marcela Mistral recuerdan las veces que han estado a punto de divorciarse. / Redes sociales

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¿Cuántas veces se ha querido divorciar Marcela Mistral de Poncho de Nigris?

Sin indagar más en sus teorías sobre el divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, Marcela Mistral mencionó que en más de una ocasión ha querido divorciarse de Poncho de Nigris, aunque hoy en día ya están más acoplados.

“Para ti (que casi nos separamos) fue a los tres años (de casados)”, pregunta Poncho de Nigris, a lo que su esposa responde: “No, esa fue la primera… Aquí no ando haciendo favores”.

Pese a que la creadora de contenido no quiso decir el resto de veces que han querido separarse, ambos coincidieron en que han enfrentado varias rachas, pero actualmente ya están más “acoplados al tema de la guerra de poder”.

Hoy en día, Poncho de Nigris y Marcela Mistral tienen una relación estable y no existe divorcio. Según algunos internautas, el éxito de su relación radica en la paciencia de Mistral, mientras que otros señalan que es un trabajo en equipo.

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Así lo dijeron Poncho de Nigris y Marcela Mistral: