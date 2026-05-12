Alexis Ayala lanza alarmante mensaje y toma fuerte decisión tras ruptura con Cinthia Aparicio: “No me siento bien”

Alexis Ayala sigue en el ojo del huracán desde que dio a conocer su separación de Cinthia Aparicio tras casi tres años de casados. El actor confirmó que la decisión había sido tomada por su entonces pareja y aseguró que no pretendía cortarle las alas ahora que ya quiere volar, pero dejó claro que siempre será uno de sus más grandes admiradores.

Pese a que ambas partes confirmaron haber puesto punto final a su relación en los mejores términos, un reciente video publicado por el actor ha generado reacciones en redes al asegurar: “No estoy bien”.

Alexis Ayala lanza nuevo mensaje tras confirmar divorcio. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

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¿Qué decisión tomó Alexis Ayala tras su divorcio con Cinthia Aparicio y qué mensaje mandó?

Alexis Ayala se unió a uno de los famosos trends de redes en los que se hace alusión al lugar feliz de las personas. De acuerdo con el actor, su momento de felicidad llega cuando está actuando, por lo que reflexionó sobre la importancia de sus proyectos.

“No me siento bien, iré a mi lugar feliz” Alexis Ayala

Mientras que en la descripción de la publicación colocó: ¿Cuál es su lugar feliz? Para mí siempre será el escenario. Actor o productor, siempre amaré mi carrera y la fortuna que tengo de vivir de ella. Por cierto: ¡vayan al teatro!”.

En el video se puede observar a Alexis Ayala compartir con diversos colegas del medio, principalmente con los actores con los que comparte escena en la obra “Amante in-fiel”. Además de mostrar un poco de su trabajo, dejó ver lo que ocurre detrás del escenario y mientras se encuentran de gira.

¿Cuál es su lugar feliz? Para mí siempre será el escenario 🫶🏼✨ Actor o productor, siempre amaré mi carrera y la fortuna que tengo de vivir de ella. Por cierto: ¡vayan al teatro 🎭! pic.twitter.com/KgBiX92J83 — Alexis Ayala (@ayalaalexis) May 12, 2026

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¿Por qué terminaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

En más de una ocasión, Alexis Ayala ha manifestado su pasión por la actuación; sin embargo, su mensaje llama la atención porque surge en medio de los rumores que rodean su divorcio, aunque él aclara al final del clip que “todo esta bien”.

Eso no es todo, a través de varias entrevistas, ambos han dejado claro que su separación surge desde el respeto, pues después de replantearse su relación, se dieron cuenta de que no pasaban el suficiente tiempo juntos para nutrir su amor.

De acuerdo con Ayala, uno de los detonantes fue su participación en La casa de los famosos México, ya que estuvo tres meses aislado, y al salir del reality fue el turno de Cinthia Aparicio, quien tuvo que pasar varias semanas en San Luis Potosí como parte de una producción.

Alexis Ayala preocupa con nuevo mensaje en redes. / Redes sociales

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¿Cuánto tiempo duraron casados Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio coincidieron en el melodrama “Si nos dejan”, y aunque el flechazo no fue inmediato, la coincidencia fue suficiente para que iniciaran una historia de amor meses después.

Desde que formalizaron su noviazgo en 2021, la pareja se vio envuelta en dimes y diretes por su diferencia de edad, pero eso no fue impedimento para que llegaran al altar años después.

En un entorno romántico en la Basílica de Guadalupe, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se dieron el sí, pero tras proyectos, viajes y diversos momentos juntos, decidieron poner fin a su matrimonio tras casi 3 años juntos.

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