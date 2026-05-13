¿Queen Buenrostro desapareció? La influencer toma alarmante decisión tras terminar con Suavecito

Queen Buenrostro y Suavecito pusieron punto final a su relación tras el final de La mansion VIP, reality al que entraron juntos, pero la influencer eliminada semanas antes, lo que marcó un giro inesperado en su relación.

A la salida de Queen Buenrostro, la producción de La mansión VIP anunció el ingreso de Kim Shantal, expareja de Suavecito. La expareja se mostró distante durante los primeros días, pero después protagonizaron varios momentos juntos que destacan teorías.

Suavecito y Queen Buenrostro dentro de La mansión VIP / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Kim Shantal y Suavecito?

La lejanía que mostraron los influencers en los primeros días fue desapareciendo poco a poco, pero uno de los momentos que más generó teorías fue cuando ambos se metieron al respiradero.

La mansión VIP no mostró lo que pasó dentro del lugar, pero los micrófonos captaron sonidos que hicieron volar la imaginación de los usuarios, aunque Suavecito aseguró que “solo quería cuidarla”.

Dicho momento fue el parteaguas para que surgieran diversos rumores de reconciliación, y aunque dentro del reality no confirmaron tener interés por recuperar su amor, su salida del reality parece haber cambiado todo.

Recientes imágenes difundidas en redes muestran a Kim Shantal y Suavecito conviviendo muy de cerca en una reunión organizada por Maza Clan, quien enfrenta rumores de divorcio tras acercamientos con Sol León.

Suavecito y Kim Shantal podrían retomar su relación tras salir de La mansiónm VIP. / Redes sociales

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¿Por qué terminaron Queen Buenrostro y Suavecito?

Mientras Suavecito permanecía dentro de La mansión VIP, Queen Buenrostro envió algunas señales que marcaban el fin de su relación, aunque en un mensaje que envió a la producción aseguró que confiaba en su pareja.

Ante la incógnita de lo que pasaría en su relación, llegó el final de La mansión VIP y la relación entre los creadores de contenido también.

Aunque ninguna de las partes lo confirmó en declaraciones, Buenrostro lanzó un mensaje de reflexión que dejó claro el fin de su historia. “Yo puedo. Yo siempre puedo. Yo he podido con esto y con mucho más. De amor nadie se muere”, expresó, mientras que en otra publicación aseguró: “de amor nadie se muere”.

Queen Buenrostro alarma a sus seguidores. / Redes sociales

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¿Por qué se dice que Queen Buenrostro está desaparecida?

Horas después de sus reflexiones, diversas cuentas especializadas en temas de espectáculos dieron a conocer que la influencer desactivó su cuenta de Instagram, aunque también existe la posibilidad de que la hayan hackeado.

Queen Buenrostro no ha dado declaraciones al respecto, pero el último video que compartió en TikTok habla sobre su visita a Estados Unidos y un día de compras con su familia para aliviar la depresión.

Su acción ha generado opiniones divididas entre los internautas, pues mientras algunos apoyan que se alejó de la polémica tras borrar sus fotos y videos en Suavecito, otros cuestionaron lo ocurrido con Kim Shantal.

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