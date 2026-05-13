¿Amaia Montero renuncia a La oreja de Van Gogh? La cantante responde a las críticas por su ‘desafinada voz’

El regreso de Amaia Montero con ‘La oreja de Van Gogh’ que para muchos fue muy esperado, para otros internautas resultó una decepción. Esto luego de que se viralizó un video en el que presuntamente la cantante “desafinó” durante uno de los conciertos tras su regreso Montero con la agrupación.

Ante esto, se comenzó a especular si Amaia dejaría la agrupación debido a las fuertes críticas que recibió; ahora, ella habló con respecto a esta situación y mencionó si se queda o no. ¡Acá te contamos todos los detalles!

Amaia Montero ya dijo si se queda o no en ‘La oreja de Van Gogh’. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Amaia Montero reaparece con La oreja de Van Gogh: el anuncio de su nueva canción que desató debate en redes

¿Cuándo fue el regreso de ‘La oreja de Van Gogh’?

‘La oreja de Van Gogh’ anunció a mediados de octubre de 2025 que Amaia Montero volvería a cantar con ellos. La noticia dejó sorprendidos a todos los fans, ya que, desde su separación del grupo en 2007, se creía que la española ya no regresaría con ellos a los escenarios.

Asimismo, en 2025 se anunció que se llevaría a cabo una gira de conciertos llamada ‘Tantas cosas que contar tour 2026' por la reintegración de cantante con la agrupación.

Por esta razón, Amaia Montero volvió a pisar los escenarios junto con la agrupación en mayo de este año. El 9 de este mes se realizó el primer concierto, pero no habría sido lo que los fans pensaron, pues algunos desilusionaron de su desafinada voz en algunas canciones. ¡Le llovieron críticas en redes sociales!

Amaia Montero volvió este 2026 a los escenarios con ‘La oreja de Van Gogh’. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Amaia Montero, exvocalista de La oreja de Van Gogh, tras problemas de salud mental luce irreconocible

Luego del primer concierto de Amaia Montero con ‘La oreja de Van Gogh’, en el cual presuntamente fue evidente su desafinada voz, internautas, seguidores y fans de la cantante no dudaron en reaccionar y comentar sobre esta terrible situación.

Amaia Montero recibió duras críticas por parte de los fans, quienes se cuestionaron si estaba cómoda con el regreso a la agrupación.



“¿Y esa voz? No la recuerdo antes del 2007”

“Te llegaron al precio, Amaia”

“¿Dónde quedó esa Amaita con su tierna voz cantando La Playa”

“¿Amaia, eres tú?

“Solo fuiste a hacer el ridiculo”

“Si así fue el inicio de conciertos, no quiero imaginar cómo será el resto de la gira”.

Ante esto, el cantante ya habló al respecto luego de las críticas que recibió. ¿Dejará la agrupación otra vez?

Así fue el momento en que cantó Amaia Montero en su regreso con ‘La oreja de Van Gogh’:

También puedes leer: La radical decisión que tomó Amaia Montero con amiga que filtró su regreso a La oreja de Van Gogh

¿Amaia Montero se separará otra vez de ‘La oreja de Van Gogh’ tras las críticas?

Tras las críticas, Amaia Montero a través de sus redes sociales, dejó claro que no se separará de ‘La oreja de Van Gogh’. Sin embargo, unos de sus amigos le mencionó lo que estaba pasando en redes por el primer concierto y ella no dudó en contestar.

“Al contármelo, caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer, pero el ruido y las mentiras de la gente que no lo hace siguen estando, pero sigue siendo solo ruido. Lamentablemente, no me sorprende”. Amaia Montero.

No obstante, dijo sentirse orgullosa de estar en ‘La oreja de Van Gogh’ e indicó que el concierto de Bilbao reunió a 30 mil personas. Detalló que el público se sintió agradecido y aseveró sentirse feliz.