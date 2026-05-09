BTS en México 2026: V desata furor por su gusto por Luis Miguel, José José y Natalia Lafourcade tras recorrer CDMX

Entre conciertos de BTS en México 2026 y momentos virales, V, un integrante de la boyband surcoreana, conquistó a los ARMY con referencias culturales, música mexicana y un inesperado vínculo con leyendas como Luis Miguel y José José. ¡V, hermano, ya eres mexicano!

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BTS en México 2026: ¿cómo V de BTS conquistó al ARMY con fotos, música mexicana y momentos virales?

La visita de BTS en México 2026 no solo se limitó a conciertos en el Estadio GNP Seguros, también se convirtió en un fenómeno cultural gracias a los momentos que vivieron los integrantes fuera del escenario. Sin embargo, quien se robó los reflectores fue Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, al mostrar una conexión inesperada con México que rápidamente se volvió viral.

El cantante compartió en redes sociales una serie de fotografías recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México, acompañadas de música mexicana, algo que no pasó desapercibido entre el ARMY México.

Además, V dejó claro que sí trae bien estudiado a México, porque soltó frases como “mucho picante” y el ya icónico “sin cilantro, por favor”, que hicieron explotar las redes. El ARMY México no tardó en reaccionar y hasta aseguraron que “entendió toda la fuckin vibra”, dejando ver que el idol no solo vino de visita… sino que realmente se metió de lleno al estilo mexicano y se lo gozó como se debe en tierra azteca.

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¿José José y Luis Miguel entre los cantantes favoritos de V de BTS? ARMY México enloquece por sus historias

Uno de los temas que más dio de qué hablar fue cómo V de BTS se metió de lleno al mood dramático mexicano… pero ahora sí con referencias claritas. Y es que no fue solo una canción al azar: Taehyung empezó a subir historias usando clásicos que aquí son puro sentimiento. Primero, “Buenos días, amor” de José José, mientras aparecía en un jardín, caminando tranquilo, como en plan contemplativo muy a su estilo.

Pero luego subió el nivel cuando compartió otra historia con “No me platiques más” de Luis Miguel. En la imagen, se le ve sentado solo en una banca, en medio de un parque, de noche, con hojas alrededor y una luz cálida que le cae directo… todo con una vibra súper old money, elegante y nostálgica.

Obvio el ARMY México no dejó pasar ese detalle y de inmediato explotaron los comentarios, porque ya no era coincidencia: V estaba entrando de lleno al soundtrack más intenso del desamor mexicano.

Entre José José, Luis Miguel y Natalia Lafourcade, muchos fans empezaron a decir que Taehyung ya trae alma de baladista, porque no solo eligió las canciones… también supo perfectamente qué imagen acompañar para que pegara más.

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¿Qué lugares visitó V de BTS en Ciudad de México?

Más allá de la música, V de BTS en México también destacó por su interés en el arte y la arquitectura. Durante su estancia, visitó espacios emblemáticos como la Casa Luis Barragán y Cuadra San Cristóbal, obras icónicas del arquitecto mexicano que son referencia mundial.

Las fotografías compartidas muestran a Taehyung explorando muros de colores intensos, espejos de agua y espacios cargados de simbolismo. Este recorrido no sorprendió a sus fans, ya que el idol es conocido por su pasión por la fotografía, la estética y el arte contemporáneo.

También hubo tiempo para momentos más casuales, como visitas a cafeterías y recorridos por puntos turísticos, además de postales que incluyeron imágenes del Palacio Nacional e incluso una fotografía frente a un espejo junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, BTS también se sumergió en la cultura popular mexicana al asistir a la lucha libre en la llamada “Catedral”, donde disfrutaron una función del tradicional “Viernes espectacular”. Incluso el luchador Místico sorprendió al portar una chamarra con el logo del grupo y firmas de algunos integrantes.

¿Cómo vivieron los ARMY el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros?

En paralelo a estos momentos virales, los conciertos de BTS en México 2026 han sido un rotundo éxito. El primer show en el Estadio GNP Seguros reunió a miles de fans que esperaron años para ver nuevamente a la banda en vivo.

El espectáculo, parte de la gira ‘Arirang tour’, comenzó alrededor de las 20:00 horas y concluyó entre las 22:30 y 23:00, dejando emociones intensas entre el público. El cierre con Into the sun marcó una noche inolvidable para el ARMY.

Durante el concierto, los integrantes también compartieron mensajes emotivos sobre su regreso tras más de nueve años. Suga expresó: “No puedo creer que pasaron 9 años”

Y lanzó una promesa que emocionó a los fans: “En la siguiente gira México estará incluido”

Hoy 9 de mayo, BTS ofrecerá su segundo concierto en el Estadio GNP Seguros, el cual está programado para iniciar a las 20:00 horas.