Lupillo Rivera sufre terrible robo en pleno concierto ¡Se queda sin botas!: ¿Qué pasó? | VIDEO

Lupillo Rivera acaparó la atención de las redes sociales luego de que se diera a conocer el aparatoso momento que vivió en pleno concierto de Chiapas. En medio del baile, la música y sus fieles seguidores, el cantante fue sorprendido por una acción inesperado por parte de los presentes.

Lupillo Rivera sufre robo en pleno concierto. / Facebook: Lupillo Rivera

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¿Cómo le robaron sus botas a Lupillo Rivera?

A través del video que circula en redes, se observa a Lupillo Rivera disfrutando de su presentación en Copainalá, Chiapas, cuando de pronto se ve que corre por el escenario sin su calzado, lo que desata risas entre los presentes.

La situación ocurrió mientras el hermano de Jenni Rivera se sentó al borde del escenario para convivir de cerca con el público, pero nunca se imaginó que sería despojado de una de sus pertenencias.

El personal de seguridad mostró intenciones de recuperar el calzado, pero Rivera hizo algunas señas para que la situación no se hiciera más grande y todo permaneciera en tranquilidad para seguir con el concierto.

🚨😂 ¡LE ROBARON LAS BOTAS A LUPILLO EN PLENO SHOW! 😱👢



😅 @LupilloRivera vivió un momento inesperado durante un concierto cuando una fan se acercó y le quitó las botas en cuestión de segundos frente al público en #Chiapas; el curioso momento quedó grabado y ya se volvió viral… pic.twitter.com/qjbuTJWjXh — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 11, 2026

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¿Lupillo Rivera canceló su concierto por robo?

Sin zapatos, el cantante, conocido como “El toro del corrido”, optó por seguir la presentación y no cambió su actitud con el público; al contrario, bromeó sobre lo ocurrido y siguió deleitando con sus éxitos.

Por medio de sus historias de Instagram, Lupillo Rivera compartió varios videos en los que fue etiquetado, los cuales muestran que inició su presentación con botas negras, pero momentos más tarde se le ve solo en calcetines.

Ante la viralidad del momento, diversos usuarios manifestaron su postura; algunos se mostraron molestos por la manera en que le fueron arrebatadas las botas al cantante, mientras que otros aplaudieron lo sucedido.

Lupillo Rivera se queda sin botas en pleno concierto. / Redes sociales

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¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el robo de sus botas en concierto?

Lupillo Rivera confirmó que se quedó sin botas durante su presentación en Chiapas a través de una serie de imágenes en su cuenta de Instagram, dejó ver que enfrentó el momento con humor y no emprenderá acciones legales contra la persona que le arrebato su calzado.

“¿Quién creen que salió más cansado… yo o las botas?” Lupillo Rivera

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, pues al darse cuenta de que el cantante tomó la situación con humor, también colocaron mensajes sarcásticos como: “No llegaste a tiempo el mero día, por eso te lo quitaron”.

Lupillo Rivera se pronuncia ante robo en concierto. / Redes sociales

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