Lupillo Rivera se compromete con Taina Pimentel ¡ya le dio el anillo! Boda en camino | FOTOS

El cantante Lupillo Rivera dio a conocer que se comprometió con Taina Pimentel, hecho que ha generado atención en torno a esta nueva etapa en su vida personal, ¿qué dijo la pareja? Te revelamos todos los detalles.

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Lupillo Rivera y Taina Pimentel se van a casar. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Lupillo Rivera y Taina Pimentel?

En noviembre de 2025, el cantante Lupillo Rivera y la actriz Taina Pimentel confirmaron públicamente su relación a través de una publicación conjunta en Instagram. El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes siguieron de cerca el mensaje compartido por la pareja.

En la publicación, Rivera apareció junto a Pimentel en una serie de imágenes donde ambos posan abrazados, mejilla con mejilla, en una escena que fue difundida en sus redes sociales. El cantante, hermano de Jenni Rivera, compartió así con su audiencia un momento personal que marcó el inicio público de su relación.

El mensaje que acompañó las fotografías fue escrito por Taina Pimentel, quien expresó: “Con él siento lo que antes no sentí. Él me llena de ternura. Sus caricias son mi cura. Y, sin él, no sé vivir. Mi amor, Lupillo”, letra de la canción “Con él” de Jenni Rivera.

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¿Cómo anunció Lupillo Rivera su compromiso con Taina Pimentel?

La coreógrafa Taina Pimentel dio a conocer que el cantante Lupillo Rivera le entregó un anillo, noticia que compartieron a través de redes sociales. En la publicación, ambos mostraron el momento y dejaron ver el símbolo que acompaña esta nueva etapa en su relación.

Las imágenes difundidas muestran el anillo mientras la pareja posa junta, en una serie de fotografías que circularon entre sus seguidores. El anuncio se dio el 30 de marzo de 2026, fecha que quedó registrada en el mensaje que acompañó el contenido.

“03/30/2026. No solo recibí un anillo, recibí una promesa… un propósito y la ilusión de una vida juntos donde Dios guíe cada paso de nuestro amor”, escribió Taina Pimentel, al confirmar el compromiso con Lupillo Rivera.

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Luíllo Rivera anuncia su compromiso. / Redes sociales

¿Quién es Taina Pimentel, novia de Lupillo Rivero?

Taina Pimentel es una actriz, modelo y emprendedora originaria de República Dominicana que ha desarrollado su carrera en televisión, particularmente en proyectos vinculados a Telemundo. Sus primeros pasos en el medio se dieron a partir de su participación en el certamen Nuestra Belleza Latina en las ediciones de 2015 y 2021, plataforma que le permitió abrirse camino en la industria.

En 2024 inició su trayectoria como actriz al integrarse a la telenovela Sed de venganza, donde interpretó a Genoveva. Posteriormente, formó parte del elenco de Velvet, el nuevo imperio, ampliando su presencia dentro de producciones televisivas y consolidando su participación en el ámbito artístico.

Además de su trabajo en pantalla, Taina Pimentel también desarrolla proyectos personales y comparte aspectos de su vida cotidiana a través de redes sociales. Es madre de un hijo y mantiene una actividad constante en plataformas digitales, donde publica contenidos relacionados con su entorno familiar y profesional.

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