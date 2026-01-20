Taina Pimentel ya puso condición para llegar al altar con Lupillo Rivera y desató polémica ¿confirman boda?

Este martes de TVNotas te dimos a conocer que el amor volvió a tocar la puerta de Lupillo Rivera y, contra todo pronóstico, el cantante no solo se muestra ilusionado, sino dispuesto a dar un paso que muchos creían impensable: volver a casarse y formar una nueva familia a sus 53 años. Su relación con la actriz y modelo Taina Pimentel avanza a paso firme y, aunque ambos presumen complicidad y felicidad en redes sociales, ya salió a la luz la condición que ella le habría puesto para llegar al altar.

Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿Lupillo Rivera quiere casarse y tener más hijos con Taina Pimentel?

Lupillo Rivera no ha ocultado que atraviesa uno de los momentos más tranquilos y felices de su vida sentimental que incluso piensa en volver al altar. Esto contó a TVNotas.

Lupillo Rivera “Claro que me volvería a casar. El amor es el balance de la vida, y yo no voy a culpar a mi pasado y perder la oportunidad con una persona en el futuro. Lo pasado ya ocurrió y hay que darle una sonrisa a la vida”.

Además, el cantante confesó abiertamente que no descarta volver a convertirse en padre, incluso después de haber formado ya una familia numerosa.

Sobre la posibilidad de tener hijos con su actual pareja, Lupillo declaró: “Ya me traen con eso. Taina dice que quiere tener un pelón que ande corriendo por ahí. Nos va bien en el camino. Es una mujer buena. Me encantaría tener un par de hijos más”.

Además, sorprendió al revelar que no se ha realizado la vasectomía, dejando todo en manos del destino: “Sí se puede lograr y a ver qué dice Dios. Él nos pone el camino y hay que saber caminarlo y aceptarlo”.

Actualmente, Lupillo Rivera tiene seis hijos, fruto de dos matrimonios anteriores. Cuatro hijas con María Gorola y dos hijos con Mayeli Alonso. Salvo el menor, que aún es adolescente, todos ya son mayores de edad, lo que abre la puerta a una nueva etapa en su vida personal.

Lupillo Rivera deja ver hasta dónde llegaría por hacer feliz a su novia Taina. / Redes sociales

¿Cuál es la condición que Taina Pimentel le puso a Lupillo Rivera para casarse?

Ahora que salió a la luz que Lupillo Rivera sí piensa llegar al altar, en redes estallaron las preguntas para Taina Pimentel, especialmente sobre si estaría dispuesta a irse a vivir con él. Su respuesta fue contundente, directa… y en cuestión de minutos se volvió viral.

De acuerdo con lo revelado, Taina Pimentel dejó muy claro qué espera si llega el momento de caminar al altar con Lupillo Rivera:

“De mudarnos sería en una casa nueva. En Dominicana cuando un hombre nos muda hay que cambiar todo” Taina Pimentel

La condición encendió las redes sociales casi de inmediato. Mientras algunos seguidores aplaudieron la postura de la actriz, asegurando que el matrimonio debe comenzar sin cargas del pasado, otros consideraron la exigencia como excesiva, tomando en cuenta el historial amoroso del cantante.

¿Quién es Taina Pimentel, la nueva novia de Lupillo Rivera?

Más allá de ser “la nueva pareja de Lupillo Rivera”, Taina Pimentel cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del espectáculo. Originaria de República Dominicana, ha participado en producciones como “Sed de venganza” y “Velvet, el nuevo imperio”, además de haber formado parte de Nuestra Belleza Latina en las ediciones 2015 y 2021.

Taina también desarrolla su faceta como empresaria, con proyectos en moda, marketing global y negocios, además de su propia línea de ropa deportiva.

En redes sociales, donde supera los 154 mil seguidores, suele mostrarse como una mujer segura, elegante y muy enamorada de Lupillo además de madre de un menor con el que Rivera ya convive.