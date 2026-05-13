Naim Darrechi olvida a Yeri MUA y confirma romance con Katy Cardona: ¡Así le pidió que fuera su novia!

Lo que empezó como coqueteo en La mansión VIP terminó en romance formal. Naim Darrechi dejó claro que Yeri MUA ya es pasado y se lanzó con todo por Katy Cardona… ¡y sí le dijeron que sí!

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Naim Darrechi y Katy Cardona

¿Naim Darrechi ya tiene nueva novia tras su polémica relación con Yeri MUA?

Naim Darrechi, influencer español y ex de Yeri MUA, volvió a acaparar la atención tras confirmar que ya tiene nueva novia: la creadora de contenido colombiana Katy Cardona. El también participante de La mansión VIP dejó atrás su pasada relación con la influencer mexicana y ahora presume una nueva etapa sentimental mucho más estable.

El romance entre Naim Darrechi y Katy Cardona comenzó en el reality La mansión VIP, donde desde los primeros días fue evidente la química entre ambos. Aunque al inicio parecía un juego, con bromas y acercamientos ligeros, el vínculo creció rápidamente frente a cámaras.

Naim incluso bromeaba diciendo que recibía “migajas” de atención de Katy, pero lejos de frustrarlo, eso lo motivaba. Tal como él mismo dijo: “De pura migaja se forma el pan”, frase que ahora cobra sentido tras consolidarse su relación fuera del reality.

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Naim Darrechi y Katy Cardona

¿Cómo nació el romance entre Naim Darrechi y Katy Cardona en La Mansión VIP?

Durante su estancia en La mansión VIP, Naim Darrechi mostró un interés constante por Katy Cardona, también conocida como “la Blanquita”. Sin embargo, su paso por el reality no fue sencillo. El influencer abandonó el programa tras un episodio de ansiedad provocado por el encierro, lo que lo llevó a tomar una decisión drástica.

A pesar de su salida, Naim no dejó pasar la oportunidad de expresar lo que sentía. Desde afuera, envió un mensaje cargado de emoción que fue reproducido dentro del programa, donde estaba Katy junto a sus compañeros.

“Qué guapa sales en la cámara, todos andan enamorados de tu vibra. No estés triste, yo también te extraño. Pero sonríe que alegras a muchas personas con tu vibra”. Naim Darrechi

El mensaje continuó con palabras aún más directas: “Sólo los dos sabemos lo que sentimos porque los ojos no mienten… Descansa, mi girasol, lo estás haciendo muy bien”.

Estas palabras tocaron a Katy, quien no dudó en responder frente a todos: “Me siento nerviosa (...). Te extraño mucho pensé que no lo iba a hacer, pero sí me haces falta. Me he sentido rara, pero ya hablaremos cuando salga. Te quiero mucho y gracias por todo”.

La reacción de Naim no se hizo esperar, pues al ver la respuesta celebró emocionado: “¡La tengo, la tengo, la tengo!”, dejando claro que sus sentimientos eran correspondidos.

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Naim Darrechi, influencer español / Redes sociales

¿Cómo le pidió Naim Darrechi a Katy Cardona que fuera su novia?

Tras la salida del reality y ya fuera del encierro, Naim Darrechi y Katy Cardona se reencontraron y no se separaron. La conexión que nació en el reality se fortaleció en la vida real.

El momento decisivo ocurrió en Mazatlán, durante una reunión con los participantes de La mansión VIP. En medio del ambiente relajado, Naim decidió dar el siguiente paso y formalizar su relación.

Frente a todos, el influencer se arrodilló y, visiblemente emocionado, expresó:

“Katy a mí me gusta todo de ti y te veo como algo más serio ¿quieres ser mi novia?” Naim Darrechi

La respuesta fue inmediata. Katy aceptó y sellaron el momento con un beso, confirmando oficialmente su relación y desatando emoción entre sus seguidores pues muchos esperaban con ansias este momento. Sobre todo porque el creador de contenido es español y el mismo ha dicho que en su país no se acostumbra a pedirle a las mujeres que sean pareja, con salir ya se da por hecho que tienen una relación.

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¿Qué pasó entre Naim Darrechi y Yeri MUA y por qué terminaron?

La relación entre Naim Darrechi y Yeri MUA fue una de las más polémicas en redes sociales. Iniciaron su romance en 2023 y rápidamente se volvieron tendencia por sus muestras de amor, viajes y transmisiones juntos.

Sin embargo, lo que parecía una historia perfecta se transformó con el tiempo en un vínculo conflictivo. Las discusiones comenzaron a hacerse públicas, así como los señalamientos de ambas partes.

Yeri MUA llegó a declarar que vivió momentos complicados, describiendo la relación como un “infierno” y asegurando que hubo episodios de violencia física y psicológica. Incluso reveló que estuvo embarazada de Naim, pero decidió interrumpir el embarazo debido al contexto que vivía.

Por su parte, Naim Darrechi ha negado estas acusaciones y ha señalado que la influencer también tuvo actitudes problemáticas durante la relación. El conflicto escaló en redes sociales, con indirectas, declaraciones y versiones cruzadas que mantuvieron el tema en tendencia durante semanas. Finalmente, la relación terminó de forma definitiva en medio del escándalo.