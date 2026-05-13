Maza Clan estaría buscando el perdón de su esposa, ¿ya olvidó a Sol León? ¿Hasta le llevó serenata?

Maza Clan sigue dando de qué hablar luego de salir de La mansión VIP, donde protagonizó varios momentos con Sol León que generaron especulaciones sobre un posible romance, pese a que ambos tenían pareja en ese entonces.

Ahora que el reality show ha terminado, los seguidores del creador de contenido se mantienen alerta sobre lo que pasa entre Maza Clan y su esposa, quien ya reveló que la buscó, pero aún no toma la decisión de perdonarlo.

Las declaraciones de Cindy Cornejo dejan al descubierto que lo ocurrido entre Sol León y Maza Clan sí marcó su relación; sin embargo, el influencer quiere mantener su matrimonio.

Sol León y Maza Clan juntos en La mansión VIP. / Redes sociales

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¿Maza Clan le fue infiel a su esposa con Sol León?

En su estancia en La mansión VIP, Maza Clan y Sol León convivieron muy de cerca, pero nunca mostraron acercamientos físicos que confirmaran una infidelidad; sin embargo, eso fue suficiente para alimentar rumores.

En una ocasión, Maza Clan pidió que su esposa no saliera perjudicada por sus acciones dentro del reality, mientras que Sol León aseguró que era capaz de reducirlo, pero no lo haría. Dichas palabras fueron suficientes para desatar teorías.

Además, en una ocasión los internautas hablaron sobre un posible abuso, pues durante una fiesta Sol León se mostró muy tomada y mencionó la palabra “abuso” mientras Maza Clan la llevaba a su cuarto. Ese momento generó especulaciones de todo tipo e incluso se dijo que el influencer saldría de la competencia.

Por ahora, Maza Clan y Sol León no han dado declaraciones sobre lo ocurrido, y la relación del influencer se mantiene en la cuerda floja según las recientes publicaciones en redes.

Maza Clan busca el perdón de su esposa, pero sin serenata. / IG: @cindycornejo_

¿Qué hizo Maza Clan en su salida de La mansión VIP?

Durante la tarde del 13 de mayo, comenzaron a circular una serie de videos en los que se observó al Maza Clan reunido con varios de sus excompañeros del reality, entre ellos Sol León, lo que generó dudas sobre su relación con Cindy Cornejo.

Maza Clan no ha logrado hablar con su esposa tras salir de La mansión VIP. / IG: @cindycornejo_

Ante la intriga sobre lo que pasaría, Cindy Cornejo realizó una polémica transmisión en vivo en la que dejó claro que su esposo ya la había buscado, tal y como lo mencionó el influencer en sus redes.

Cornejo mencionó que, pese a que se Maza Clan se ha mostrado muy “fiestero” en redes, fue a buscarla “con la cola entre las patas”, palabras que algunos usuarios condenaron, pero otros aplaudieron.

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¿Maza Clan le llevó serenata a Cindy Cornejo para que lo perdonara?

En su primera declaración pública sobre su matrimonio, Maza Clan aseguró que su esposa era “el amor de su vida”, pero sabía que estaba muy enojado por todo lo que había pasado, pues no le respondía los mensajes ni las llamadas.

Posteriormente, se le vio grabar ‘La vida en el rancho’ con varios de sus excompañeros, quienes horas después realizaron una transmisión en vivo en la que aseguraron que el influencer ya había ido detrás de su esposa.

“Maza Clan fue a recuperar a su familia hoy. A ver si puede volver con la Cindy”, contó Carlos Alberto Fuentes en una transmisión.

A la par de la declaración, se dio a conocer un video en el que Maza Clan le lleva serenata a su esposa; sin embargo, se trata de una publicación antigua que revivió ante la polémica, por lo que el futuro de su relación sigue siendo una incógnita.

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