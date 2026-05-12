Sol León y su novio Alex Bahena terminan su noviazgo tras triunfo en ‘La mansión VIP’ ¿Buscará a Maza Clan?

Tal y como muchos ya esperaban, Sol León se coronó como la ganadora de la primera temporada de ‘La mansión VIP’. La influencer se llevó el premio de dos millones de pesos. Más allá de su triunfo, la estancia de la también empresaria dio mucho de qué hablar en redes sociales, principalmente por su interacción con Maza Clan, otro participante.

Justo después de su salida del show, Alex Bahena, quien hasta ese entonces era novio de Sol, dio a conocer su ruptura mediante un contundente comunicado, ¿cómo reaccionó la creadora de contenido? Te contamos los detalles.

Sol León y su exnovio / Redes sociales

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¿Sol León le era infiel a su novio con Maza Clan en ‘La mansión VIP’?

A lo largo de ‘La mansión VIP’, Sol León y Maza Clan se volvieron muy cercanos. Se les veía juntos constantemente y hasta bailaron de forma muy “atrevida”. Esto causó controversia ya que ambos estaban comprometidos. Mientras ella tenía una relación con Alex Bahena, él está casado con Cindy Cornejo.

En muchas ocasiones, Sol se dijo muy segura de “poder conquistar” a Maza, a pesar de que este ya había dejado claro que era un hombre casado y respetaría a su esposa. Y es que, según León, él es una persona que “quiere tener a la esposa y quiere tener posibilidades con otras”.

En su momento, hasta se llegó a especular que se habían besado. Cuando durmieron juntos, ambos se taparon con las sábanas e internautas testificaron que había “ruidos y movimientos extraños”.

“No le agradó, le dieron celos; cuando dijeron que Willito me quería dar un beso, él estaba celoso. Tiene 100 años de casado, pero también le gusta otra mujer, yo, y yo lo batí formalmente; le dije: ‘No eres de mi tipo; él es de mi tipo’, y eso lo detonó. (El pensó): ‘Me quedé sin la esposa allá afuera y sin la posibilidad de algo con Sol’”, dijo la regiomontana.

Sol León y su exnovio / Redes sociales

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Así fue como se anunció la ruptura entre Sol León y Alex Bahena

Alex Bahena, quien hasta este momento había permanecido en silencio, lanzó un comunicado para anunciar su ruptura con Sol León. Si bien no mencionó a Maza Clan, resaltó que hubo muchas cosas dentro del juego que no le parecieron y prefiere dar por terminada la relación de una forma “pacífica”.

“El día de hoy he decidido terminar mi relación con Marisol de la manera más pacífica, justa y limpia posible; las razones son muchas... yo entiendo muy bien el juego, pero distintas acciones han pasado el límite en bastantes ocasiones. Respeto absolutamente cualquier acción o decisión, pero tengo criterio y valor propio; me gustaría que mis decisiones también sean respetadas”. Exnovio de Sol León

Dijo no poder estar en una relación en la “que se ha perdido todo, donde la confianza, la lealtad y el respeto dejan de ser prioridad”. Pese a todo, pidió a la gente que no tomara bandos y celebrara el triunfo de su ahora ex.

“Esto no significa que debamos dejar de celebrar el éxito que fue todo esto, tanto en rating, imagen, ventas de la empresa y posicionamiento. Se han abierto muchas puertas gracias a este proyecto y créanme que la mejor etapa de Sol ha comenzado, ustedes mismos lo verán en los próximos meses. Es muy probable que sigamos compartiendo proyectos juntos que serán maduramente alejados de cualquier resentimiento”, indicó.

Finalizó diciendo que su único deseo ahora es encontrar su paz y agradeció por todos los momentos que vivió junto a Sol: “Me voy buscando paz y con todo lo positivo que he vivido a tu lado, con todas las madrugadas trabajando juntos, con los sentimientos vividos intensamente y con las lecciones que nos dio la vida. Siempre tendré un amor, un respeto y una admiración profunda por tu persona”, concluyó.

¿Sol León buscará a Maza Clan tras ruptura con Alex Bahena?

Sol León no ha dicho nada sobre su ruptura con Alex Bahena. Mucho se empezó a especular sobre qué pasará con la influencer tras su separación; algunos comenzaron a teorizar que buscaría a Maza Clan para “seducirlo”.

Hasta donde se sabe, Maza no se ha separado de su mujer. En su momento, Sol mencionó que, sin importar nada, seguiría hablando con el influencer, ya que lo consideraba “una gran persona”.

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