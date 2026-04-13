‘La mansión VIP’: Sol León y Niurka protagonizan intensa discusión, ¿rivalidad a la vista?: “Yo soy navajita”

Ha pasado poco más de un día desde el estreno de ‘La mansión VIP’ y las tensiones comienzan a sentirse entre los participantes. La primera rivalidad ya estaría a la vista. Niurka Marcos y Sol León protagonizaron una breve, pero intensa discusión, en la que la cubana le lanzó una contundente advertencia a la empresaria. Esto fue todo lo que pasó.

La mansión VIP / Redes sociales

Lee: Niurka le responde a Lis Vega sobre pelea en Ring Royale 2: ¿se calienta el ring con un duelo de vedettes?

¿Quiénes son los habitantes de ‘La mansión VIP’?

‘La mansión VIP’ es un reality creado por el influencer ‘HotSpanish’. Se estrenó el pasado domingo 12 de abril y durará 30 días. Estas son las celebridades que forman parte:

Carlos Alberto Fuentes

Queen Buenrostro

‘El Suavecito’

Eli Esparza

Sol León

Aldo Arturo

Niurka Marcos

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aida Victoria

Jessica Sodi

Maza Clan

Rocío Sánchez del Río

Bruno Espino

Agustín Fernández

Naim Darrechi

En entrevista para TVNotas, el creador de contenido detalló que, desde el comienzo, la gente tiene la oportunidad de apoyar a su favorito. También señaló que los participantes votarán cara a cara y la eliminación se realizará cada domingo. Esto fue lo que dijo:

“Se tomarán los 2 últimos lugares del Super Chat y los otros 2 saldrán por las votaciones que hagan entre los mismos (habitantes). La votación será cara a cara y los domingos se eliminará. Ojo, los lunes llegará una persona nueva. Eso le dará frescura y se mantendrán los 16. El premio del ganador será de 2 millones de pesos”, mencionó.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

Te recomendamos: ¿Niurka a la cárcel? Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandarla, revelan: “Hay una advertencia”

Así fue la discusión entre Sol León y Niurka Marcos

Todo comenzó durante una plática en el comedor. Todos estaban contando sobre sus vidas cuando, en algún punto, Niurka Marcos dijo que ningún participante le debía explicaciones a Sol León o a cualquier otra persona.

Ante esto, la empresaria simplemente se limitó a decir que simplemente era una conversación y, en su caso, quería platicar de sus vivencias, ya que había experimentado una relación similar a la que ella habría tenido con Juan Osorio.

Esto había molestado a la cubana, quien no solo le señaló que no podía mencionar al productor por temas “legales”, sino que también le advirtió que no se metiera en su vida o habría consecuencias.

“Te voy a decir una cosa; aquí no se puede mencionar ese nombre porque el señor te demanda. Así para que no te hagas mucho a la ve… con mi vida, corta parejito porque yo sí soy navajita”. Niurka Marcos

Si bien Sol intentó explicar que simplemente era una comparación, Niurka le puso un alto. El momento finalizó después de que otro habitante dijera que había descubierto cómo usar un utensilio de la cocina.

La tensión fue muy palpable y, en redes sociales, ya se ha empezado a especular que las celebridades podrían llegar hasta a agredirse físicamente, ya que las dos son conocidas por no dejarse de nadie y tener un carácter fuerte.

La cosa se puso tensa entre Niurka y Sol León #lamansiónvip pic.twitter.com/jBUxJrcZjq — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 14, 2026

¿Niurka y Sol León se pelearon a golpes?

Pese a las teorías que se han formado en internet, es muy poco probable que Niurka y Sol León se agredan físicamente. Y es que, en entrevista con TVNotas, ‘HotSpanish’ dijo que había tomado precauciones para que no haya violencia.

“Es un tema, por YouTube. Es mi primera temporada. Necesito saber qué se puede y qué no. No quisiera tener alguna restricción. No permitiré violencia, ni desnudos. Tendré cierta precaución. Se transmitirá por HotSpanish Vlogs y yo seré el conductor. Para quienes se pierdan la transmisión, podrán ver el programa a las 8 p.m. Es totalmente gratis”, mencionó.

Cabe mencionar que el 24/7 del show se puede ver a través del canal de YouTube de HotSpanish Vlogs, así como las galas de eliminación y nominación.

Mira: Imelda Tuñón le responde a Niurka tras opinar sobre su pleito con Maribel Guardia: “Bendiciones”