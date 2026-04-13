La mansión VIP: Habitante del reality sufre descuido y deja poco a la imaginación, ¡le falló el vestido! FOTO

El nuevo reality, La mansión VIP, comenzó el domingo 12 de abril y ya está dando de qué hablar. Más allá de las celebridades que permanecerán juntas a lo largo de varias semanas, ya han habido descuidos que han sido captados por la cámara. Una de las habitantes protagonizó un bochornoso momento que ya se está viralizando en redes, pues mostró de más. ¡Te mostramos la imagen!

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados de La mansión VIP?

La mansión VIP ha arrancado oficialmente y promete convertirse en uno de los realities favoritos por el público, no solo por las dinámicas y su perfil gratuito, si no también por las celebridades que han sido confirmadas.

HotSpanish, un reconocido influencer mexicano, decidió hacer una combinación de figuras polémicas, famosos de la televisión y creadores de contenido virales, lo que promete enfrentamientos y fuertes personalidades desde el inicio.

Participantes confirmados de La mansión VIP:



Alfredo Adame,

Niurka Marcos,

Sol León,

Naim Darrechi,

Queen Buenrostro,

Eli Esparza,

Aldo Arturo,

Katy Cardona,

Carlos Alberto,

Suavecito,

Agustín Fernández

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¿Qué habitante de La mansión VIP tuvo un descuido en plena cámara?

A solo unas horas del inicio de La mansión VIP, ya han existido polémicas, inconformidades y hasta descuidos de sus habitantes. La protagonista de este momento es Katy Cardona, una creadora de contenido colombiana que ha ganado fama en redes sociales.

En un vídeo que ya circula en redes sociales, se ve a la influencer arreglándose frente a un espejo, y aunque todo transcurría con normalidad, un problema con su vestido dejó al descubierto una zona de su pecho.

De manera casi inmediata, el clip comenzó a difundirse en redes sociales, titulando el momento como “ el primer descuido del programa ”. No es la primera vez que un reality con 24/7 tiene estos momentos, ya que se ha sabido que en ocasiones los participantes olvidan que están siendo captados en tiempo real, dando pie a este tipo de situaciones.

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Katy Cardona vive descuido en La mansión VIP / Redes sociales

¿Quién es Katy Cardona, actual habitante de La mansión VIP?

Katy Cardona es una influencer y creadora de contenido digital colombiana popular en redes sociales como Instagram y TikTok, plataformas en las que ya supera los 15 millones de seguidores.

Dentro de su contenido, Cardona comparte vídeos sobre su vida diaria, momentos que comparte con su hijo pequeño y otras grabaciones que hacen referencia a diferentes trends digitales.

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