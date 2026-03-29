Wendy Guevara sufre terrible descuido en plena transmisión EN VIVO y, ¡se le ve todo el ‘asuichis’! VIDEO

Luego de que Wendy Guevara confirmó que se someterá a una nueva cirugía, la líder de ‘las Perdidas’ volvió a dar mucho de qué hablar en redes sociales. Ahora, no se trató de un “arreglito”, sino de un polémico video que circuló en las redes. Tuvo un descuido y, ¡se le vio todo el ‘asuichis’! Te contamos los detalles.

Wendy Guevara se sometió a diversas cirugías. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre su próxima cirugía?

Pese a que en redes han bromeado con que la también conductora de ‘La casa de los famosos México’ “no queda”, Wendy Guevara no quita el dedo del renglón y recientemente confirmó que se someterá a un nuevo procedimiento estético, con el fin de tener una imagen “más femenina”.

Luego de realizarse la luxación de costillas, la integrante de ‘las Perdidas’ compartió en el programa ‘Hoy’ que ya tiene en mente una nueva intervención, ahora en su rostro. ¡Quiere que le definan la cara!

¿Wendy Guevara enseñó de más? Polémico video circula en redes / IG: @soywendyguevaraoficial

“Quiero hacerme la cara, que me la trabajen bien, que me definan todo”, dijo.

Posteriormente, Guevara dio más detalles sobre esta decisión. A través de un en vivo con sus seguidores, señaló que este procedimiento se llama “feminización” y se lo realizará en Tailandia.

“La cara en Tailandia. (…) Para que me hagan feminización de aquí (barbilla y frente) y la nariz un poquito más recta”. Wendy Guevara

Tras estas declaraciones, los usuarios no tardaron en reaccionar. La mayoría le pidió a la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ que “pare con las cirugías”, debido a los riesgos que hay.

“Ay Dios, ya se le hizo vicio, no le vaya a pasar lo que a Gomita o Ninel”,

“Ten mucho cuidado, Wendy, eso es peligroso”,

“Está bien que no quedes, pero no te vaya a salir contraproducente”,

“Ya acéptate como eres, Wendy, te queremos”.

Wendy Guevara / Redes sociales

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¿En qué video se le vio todo a Wendy Guevara y cómo reaccionó?

Ahora, en redes sociales circuló un polémico video en el que a Wendy Guevara se le vio de más. Todo ocurrió durante una transmisión en vivo junto a Evelyn ‘la Mamita’ Hernández.

En el clip, la también integrante de ‘las Perdidas’ enfocó a Guevara, quien portaba un short rosa y una camiseta, mientras estaba sentada en una silla y la peinaban. En ese momento ocurrió el descuido. ¡Se le vio todo!

¿Wendy Guevara enseñó de más? Polémico video circula en redes / IG: @soywendyguevaraoficial

Ante esto, Wendy no tardó en reaccionar, visiblemente preocupada. Por esta razón, exclamó: “Se me ve el pi... hija de tu pu… madre”.

Por su parte, Evelyn no dejó de reírse por la situación. Incluso, repitieron el momento en otro celular. “Mírala, regrésale ya”, dijo Wendy, aparentemente apenada, entre risas.

Asimismo, Hernández bromeó:

“Ay, Wendy, como que se le están saliendo las patitas al bebé”. Evelyn ‘la Mamita’ Hernández

Como era natural, los comentarios no se hicieron esperar:

“ Será la trompa del elefante”,

“Wendy, hermana, a lo que estamos expuestas”,

“Tiene más que Eric, el Charrito”,

“Se le vio todo”,

“No antoje, señor Wendy”,

“Mayer no se equivocó”.

“Se le vio todo el asuichis”

Cabe señalar que se desconoce cuándo fue grabado el video. No se sabe si es reciente o si data de años atrás.

Así fue el momento:

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre los atributos de Wendy Guevara?

Cabe recordar que, en ‘La casa de los famosos México’, Sergio Mayer hizo comentarios sobre los atributos de Wendy Guevara. Esto ocurrió luego de que él, Poncho de Nigris y Nicola Porcella la vieran en pleno baño

“No ma…, ¿cómo carga con eso? Wendy, ¿cómo cargas con eso? ¿Dónde guardas eso? (…) Con razón tardas tanto en bañarte, tienes que bañar al niño. Qué barbaridad” Sergio Mayer

No obstante, al parecer esta situación no le ha generado incomodidad a la influencer. Sin embargo, lo que sí le causó molestia a Wendy Guevara fue la filtración de su video privado.