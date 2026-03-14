Wendy Guevara revela el momento exacto en que se enteró de su VIDEO privado FILTRADO: “Empecé a llorar horrible”

La filtración del video privado de Wendy Guevara se convirtió en uno de los escándalos más comentados en redes sociales durante 2025. La influencer, ganadora de La casa de los famosos México y figura principal del grupo de “las Perdidas”, fue tendencia en Internet luego de que un clip privado apareciera publicado directamente desde su cuenta oficial de Instagram.

Aunque el contenido fue eliminado rápidamente, el video ya había sido descargado y compartido en otras plataformas. Con el paso del tiempo, la influencer decidió hablar con más calma del tema y revelar cómo se enteró realmente de que su cuenta había sido hackeada.

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Cómo se filtró el video de Wendy Guevara desde su Instagram?

El video de Wendy Guevara apareció inesperadamente el 3 de agosto de 2025 en las historias de su cuenta oficial de Instagram. Aunque la publicación duró poco tiempo en línea, fue suficiente para que usuarios tomaran capturas y lo difundieran en otras redes sociales.

Según la propia influencer, todo comenzó después de que le robaran su celular durante un asalto en carretera, lo que habría permitido que personas desconocidas accedieran a su dispositivo y posteriormente a sus cuentas personales.

Al hablar del tema, Wendy confirmó que el video es real, pero dejó claro que fue publicado sin su consentimiento.

“Se metieron a mi Instagram, y desde ahí lo subieron… Yo soy muy abierta y siempre he dicho que me grabo… pero eso no justifica que alguien viole tu privacidad”. Wendy Guevara

La influencer explicó que, aunque ella nunca ha ocultado que suele grabar momentos privados, eso no significa que cualquier persona tenga derecho a difundir ese contenido. Para ella, lo ocurrido fue una grave invasión a su vida privada.

Además, señaló que tras el robo del teléfono comenzaron movimientos extraños en sus redes, lo que reforzó la sospecha de que el material fue obtenido directamente desde su dispositivo.

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Wendy Guevara habla de la filtración de un video íntimo / Captura de pantalla

¿Qué le dijo el hombre que aparecía en el video filtrado de Wendy Guevara? ¿Se molestó?

Otra de las grandes incógnitas en redes en aquel momento fue la identidad del hombre que aparecía en el video. Aunque Wendy Guevara decidió no revelar su nombre, sí explicó que habló con él después de que el material se hiciera viral.

La influencer confesó que su mayor preocupación era que la situación pudiera afectar la vida personal del joven.

Wendy Guevara “Sentí muy feo por el muchacho, porque el muchacho, pues, él tiene su vida. Entonces, yo, como quiera, a mí me vale ma… Me importaba, en ese momento, el chico”.

Sin embargo, aseguró que el hombre reaccionó con calma y la apoyó emocionalmente: “Hablé con él y el muchacho me dijo: ‘No te preocupes, bebé. No te preocupes, tú sal adelante, tú trabaja, tú tranquila. No pasa nada, Wendy, las cosas están hechas y nos grabábamos’”.

Wendy también explicó que las personas con las que había tenido relaciones sabían que existía la posibilidad de grabaciones, por lo que consideraba que todos eran conscientes de ese riesgo.

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Wendy Guevara revela qué le dijo el hombre del su video íntimo que se filtró / IG: @soywendyguevaraoficial / YT

¿Qué hacía Wendy Guevara cuando descubrió que habían subido su video a Instagram?

Ahora, en su pódcast Cómplices del desmadre, que conduce junto a Nicola Porcella y donde en esta ocasión tuvieron como invitada a Herly, la popular creadora de contenido, Wendy Guevara se sinceró como nunca y relató el momento exacto en que se enteró del escándalo que sacudió sus redes.

Según contó, estaba completamente desconectada del mundo cuando comenzaron a llegarle llamadas sin parar.

La influencer narró que se encontraba relajándose en un hotel, disfrutando de un rato libre, cuando su celular no dejaba de sonar:

“Fíjate cómo me agarraron. Yo estaba en un jacuzzi del hotel con un viejo y de repente mi celular… todo el mundo me marcaba. Y dije: ‘Ay, pinches fastidiosos’”. Wendy Guevara

Al principio, pensó que se trataba de mensajes o llamadas sin importancia, pero la insistencia comenzó a preocuparla. Fue entonces cuando entendió que algo no estaba bien y que lo que ocurría afuera era mucho más grave de lo que imaginaba.

“Y me dicen: ‘Oye, güey, ¿y tu historia? ¿Cómo te subes?’. Y yo: ‘¿Cómo?’. ‘Ah, lo subieron desde tu perfil, güey’”. Wendy Guevara

En ese instante, Wendy asegura que sintió que todo se venía abajo: No, yo dije: ‘Me van a correr, ya no voy a estar en la casa’. Y yo dije: ‘No mames’, y empecé a llorar horrible. Me deprimí mucho”.

La influencer reconoció que el impacto emocional fue fuerte, pues sintió culpa y vergüenza, algo que suele ocurrirle a muchas víctimas de filtraciones digitales:

“Sí, porque tú como víctima sientes que es como tu culpa, y no, güey… sí es un tema bien delicado”. Wendy Guevara

Finalmente, la influencer aseguró que hoy puede contarlo entre risas y con mucha más calma, pero admite que en su momento fue una de las situaciones más duras y dolorosas que ha enfrentado en su vida pública.

Así fue como reveló el momento exacto en el que se enteró: