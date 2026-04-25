¿Wendy Guevara a Santa Martha Acatitla tras polémica con menores? Vanessa labios 4k reacciona impactada

Wendy Guevara vuelve a estar en el ojo del huracán por un video del pasado que desató indignación en redes. Para colmo, Vanessa Labios 4k reaccionó en vivo creyendo que Santa Martha Acatitla era un reality show, desatando risas, preocupación y más ruido. ¿Qué fue lo que pasó realmente?

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Por qué volvió la polémica contra Wendy Guevara por comentarios del pasado?

El nombre de Wendy Guevara, influencer y ganadora de La casa de los famosos México 2023, se colocó nuevamente entre las principales tendencias luego de que resurgiera un video grabado hace casi una década, cuando apenas iniciaba su carrera en redes sociales. En el clip, Wendy y Paola Suárez realizan comentarios que hoy son considerados totalmente inapropiados por tratarse de un tema delicado relacionado con menores de edad, lo que provocó una fuerte reacción de rechazo en plataformas digitales.

Aunque el material no es reciente, el contexto actual y la mayor visibilidad de Wendy hicieron que miles de internautas exigieran su “cancelación”, cuestionando si una figura tan expuesta debería seguir teniendo espacios en medios, campañas publicitarias y eventos públicos. La polémica creció al punto de que comenzó a circular la versión de que Wendy Guevara habría perdido contratos y proyectos laborales, algo que su entorno tuvo que aclarar.

En entrevistas recientes, Wendy explicó que se trató de una broma fuera de lugar, hecha cuando no dimensionaban el impacto de sus palabras: “Son 10 u 11 años de ese video, de cuando íbamos iniciando en redes sociales… nada más recortan el pedazo y ya sabes que se hace un escándalo y un chismesazo”, declaró.

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué explicaron Wendy Guevara y Paola Suárez tras la indignación en redes?

Ante la presión mediática, tanto Wendy Guevara como Paola Suárez salieron a dar la cara. Wendy admitió que los comentarios existen y no intentó negarlos, pero también dejó claro que no reflejan su forma de pensar actual ni su vida personal. Reconoció el error y ofreció disculpas públicas, subrayando que hoy entiende la gravedad del tema.

“Yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”, expresó visiblemente afectada.

Paola Suárez, por su parte, fue tajante al asegurar que jamás ha tenido fijaciones de ese tipo y que todo se trató de un error impulsado por la búsqueda de vistas y viralidad. Aun así, los señalamientos no se detuvieron, y las redes continuaron amplificando la polémica, mezclando datos reales con rumores y exageraciones.

Dentro de ese ruido digital comenzó a circular una versión aún más extrema: que Wendy enfrentaría consecuencias legales, lo cual no tiene sustento oficial.

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Wendy Guevara y Paola Suárez / FB: Wendy Guevara y Paola Suárez

¿Wendy Guevara irá a Santa Martha Acatitla? Así reaccionó Vanessa Labios 4K y desató polémica en redes

Mientras la polémica estaba en su punto más alto, Vanessa Labios 4k avivó aún más el escándalo con un en vivo que se volvió viral, luego de que sus seguidores la engañaran haciéndole creer que Wendy Guevara entraría a “La casa de Santa Martha Acatitla” como si fuera un nuevo reality show. Sin cuestionarlo, Vanessa leyó los comentarios al aire y, convencida de que se trataba de un programa tipo La casa de los famosos, reaccionó emocionada y mostró su apoyo total a Wendy, sin saber que todo se trataba de una confusión que más tarde terminaría en sorpresa y preocupación.

“¿A poco va a entrar un reality mi hermana? ¿Cuándo lo sacaron? ¡Ay, hermana Wendy!”, dijo visiblemente emocionada, mientras incluso hablaba de mandar a hacer playeras para apoyarla.

La confusión escaló rápidamente. Vanessa no solo creyó la versión, sino que empezó a imaginar todo un formato televisivo alrededor de Santa Martha, asegurando que Wendy iba a ganar sin problema, porque “todo México la quiere”.

“¡Va a ganar! Ustedes saben que Wendy es muy querida por todo México y va a ganar en este reality, la verdad” Vanessa labios 4k

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Sin embargo, la emoción duró poco. Conforme avanzaba el live, comenzaron a llegar mensajes aclarando lo que realmente era Santa Martha Acatitla: un reclusorio femenil, no un programa de televisión. La reacción de Vanessa cambió por completo en cuestión de segundos.

“¡Santa Marta Acatitla! ¡Es el reclusorio! ¡Ay, no! Entonces mi hermana no va a andar ahí. ¡No digan que va a andar ahí!”, exclamó, pasando de la risa al shock total.

Visiblemente alterada, Vanessa no tardó en mostrarse molesta por la desinformación y por la forma en la que se estaba jugando con un tema tan delicado: “¡Están locas! Ustedes dijeron que era un reality. ¿Cómo se les ocurre?”, reclamó a quienes habían iniciado la broma.

Wendy Guevara habla de la filtración de un video íntimo / Captura de pantalla

El tono del live cambió por completo cuando algunos usuarios comenzaron a escribir frases aún más exageradas, asegurando que Wendy y Paola Suárez ya estaban “condenadas” o que pasarían años encerradas. Ante eso, Vanessa explotó y salió en defensa de ambas sin titubeos.

“Mis hermanas son inocentes de todo lo que ustedes están diciendo. ¡Déjenlas en paz ya, por favor!” Vanessa labios 4k

Incluso cuando leían comentarios como: “En esta casa de Santa Marta, la Wendy ya estará adentro cinco años”, Vanessa no pudo contener la indignación: “¿Babosas cómo? ¿Por qué? Pues si ella no ha hecho nada”, respondió, dejando claro que no creía ni una palabra de esas versiones.

El clip del en vivo no tardó en viralizarse, acumulando miles de reproducciones y reacciones, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del escándalo.

Así fue la broma a Vanessa labios 4k: