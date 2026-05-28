¿Galilea Montijo hace brujería con Wendy Guevara? Así reaccionó la conductora de Hoy a los rumores

Galilea Montijo ha sido señalada de hacer prácticas de santería, pero ahora la relacionaron con presuntamente hacer trabajos junto a Wendy Guevara. La conductora de Hoy salió a dar la cara, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Qué dijo Galilea Montijo sobre las acusaciones de santería y brujería con Wendy Guevara. / Instagram: @galileamontijo

¿Galilea Montijo practica santería?

Desde hace varios años, Galilea Montijo ha estado rodeada de versiones relacionadas con presuntas prácticas de santería. Aunque la conductora ha mantenido en privado sus creencias personales y religiosas, distintos rumores sobre este tema comenzaron a circular en programas de espectáculos y redes sociales, especialmente a partir de comentarios hechos por figuras del medio del entretenimiento.

Además, el presentador argentino Javier Ceriani señaló para TVNotas que la conductora de Hoy y La casa de los famosos México presuntamente habría recurrido a rituales espirituales relacionados con la santería tras su separación sentimental.

“Mis águilas aseguran que la presentadora recurriría a babalaos, hervidos y ritos espirituales para mantenerse blindada en una industria donde, como bien se sabe, cualquiera puede volverse enemigo… incluso un ex”, dijo Javier Ceriani al referirse a la supuesta situación alrededor de Galilea Montijo.

De acuerdo con lo mencionado por Ceriani, estos presuntos rituales tendrían como intención alejar malas energías o personas que pudieran afectarla. Sin embargo, hasta el momento, Galilea Montijo no ha confirmado públicamente las versiones relacionadas con la santería ni ha hablado de manera directa sobre las especulaciones que han circulado durante los últimos años.

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Galilea Montijo lleva años enfrentando rumores de que presuntamente practica santería. / Instagram: @galileamontijo

¿Qué dijo Galilea Montijo de Wendy Guevara y la santería?

En medio de las versiones y comentarios que circularon en redes sociales sobre presuntos trabajos de brujería relacionados con Galilea Montijo y Wendy Guevara, quienes también presuntamente protagonizaron una pelea hace varios meses, ahora, la conductora habló durante un encuentro con medios sobre la manera en que enfrenta este tipo de señalamientos. En este punto, la presentadora de Hoy aseguró que prefiere no desgastarse tratando de responder a cada rumor que surge alrededor de su vida personal.

“Esos rumores, se los dejo al tiempo. Cuando me preguntan, obviamente contesto, pero me la pasaría gritándole a todo el mundo, defendiéndome. Yo, créeme que todos esos rumores siempre se los dejo a Dios y al tiempo”, mencionó la conductora al ser cuestionada sobre las versiones que la vinculan con supuestas prácticas esotéricas.

Galilea Montijo también contó que tanto ella como Wendy Guevara han tomado con humor muchas de las historias que aparecen en redes sociales y programas de espectáculos. La conductora aseguró que, en ocasiones, incluso les sorprende hasta dónde pueden llegar algunas especulaciones relacionadas con sus nombres.

“Y Wendy, ¿qué te digo? Nos reímos de todo lo que se dice. Yo ya de verdad me río... Yo siempre me agarro de mi fe, de en lo que creo, de Dios, de mis abuelos que están en el cielo y sé que me protegen. Yo sé que soy un ser humano bueno y que duermo bien y duermo en paz. Para mí eso no tiene precio, saber que yo no le hago daño a nadie” Galilea Montijo

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Galilea Montijo responde a polémica de supuestos rituales junto a Wendy Guevara. / Instagram: @galileamontijo

¿Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo, practica santería?

En medio de las especulaciones que han rodeado a Galilea Montijo en los últimos meses, la presentadora también habló sobre el apoyo que ha encontrado en su pareja, Isaac Moreno. Según explicó, el empresario español ha sido una persona importante para ella debido a la manera en que vive su espiritualidad y la fe que practica en su vida cotidiana.

“Y alguien que me ha ayudado en todo eso es Isaac, porque él es una persona y un ser humano que tiene mucha fe”, comentó Galilea Montijo al referirse a la relación que mantiene con el modelo español en medio de la polémica generada en redes sociales.

Por su parte, Isaac Moreno también habló públicamente sobre sus creencias religiosas y aseguró que desde hace años ha estudiado temas relacionados con la Biblia y la fe. El influencer explicó que incluso llegó a compartir estudios bíblicos con otras personas antes de dedicarse de lleno a sus proyectos profesionales y su carrera pública.

“He leído la Biblia dos veces, la he estudiado, la he analizado. Antes daba conferencias bíblicas, he dado estudios bíblicos gratuitos a domicilio. Soy una persona muy creyente y tengo muchísima fe en la palabra de Dios. Al final, poner a Dios en primer lugar es lo mejor que puedes hacer”, expresó Isaac Moreno, novio de Galilea Montijo. El modelo también señaló que una de las bases más importantes de sus creencias tiene que ver con la relación con los demás y la manera en que procura conducirse diariamente. “Amor a Dios y amor al prójimo. Son los dos mandamientos”, concluyó.

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