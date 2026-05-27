Wendy Guevara protagoniza pelea durante viaje a Corea, revelan: “Aventaban las cosas y todo”

Lo que debía ser un viaje idílico a Corea del Sur se convirtió en el meollo de los escándalos. Tras la fuerte discusión entre Queen Buenrostro y la Bebeshita, ahora circula que Wendy Guevara también se habría peleado con su acompañante en el hotel donde se está hospedando. Esto es todo lo que se sabe.

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¿Qué le pasó a Wendy Guevara en Corea? / Mezcalent

¿Por qué Wendy Guevara está en Corea del Sur actualmente?

Para celebrar su 14 aniversario, la agencia ‘Viajes Lili’ invitó a un grupo de más de 60 influencers y celebridades a un viaje todo pagado a Corea del Sur. Entre las seleccionadas estuvo Wendy Guevara, Vanessa Labios 4K, entre otros.

El viaje dio mucho de qué hablar desde el comienzo. Poco después del despegue, uno de los aviones tuvo que regresar de emergencia al Aeropuerto Internacional de la CDMX por unos daños en el parabrisas.

Si bien los pasajeros llegaron a salvo, hubo mucho pánico de por medio. La propia Wendy, a través de su Instagram, se dijo muy preocupada: “Van a arreglar el parabrisas del avión porque se dañó y no podemos volar así por nuestra seguridad, tuvimos que regresarnos y vamos a ver qué pasa”, manifestó.

Se arregló el desperfecto de la nave y el vuelo pudo seguir sin ningún incidente registrado. Mediante redes sociales, varios de los invitados se han dicho muy felices por el viaje. Cabe mencionar que los famosos podían llevar a un acompañante.

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Wendy Guevara en Corea del Sur / Redes sociales

La pelea de Wendy Guevara durante su viaje a Corea del Sur

A través de su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas habló sobre la presunta pelea entre Wendy Guevara, quien hace poco confirmó que estará de conductora en ‘La casa de los famosos 2026', y su acompañante, Abraham. De acuerdo con su reporte, todo habría iniciado después de la fiesta que se realizó durante la noche del pasado 26 de diciembre.

Presuntamente, la ganadora de ‘La casa de los famosos México 2023’ estaba con unas “copas encima” y, al llegar a la habitación de su hotel, comenzaron a discutir. No se sabe exactamente el motivo, pero resaltó que fue “algo serio”.

“Me cuentan que Wendy empezó a discutir con el chico que fue. De hecho, tiraron varias cosas. La gente del hotel se asustó, que escuchó estos ruidos de que se aventaban cosas y todo. Los de seguridad reportaron este incidente. Me dijeron que se escuchaban mentadas de mamá. Después de la fiesta, al parecer, a mi hermana se le cruzaron los cables y sacó todo lo que tenía guardado. La discusión se volvió muy tensa”. Gabo Cuevas

Según Cuevas, la influencer y su acompañante se habrían aislado para, aparentemente, evitar preguntas del hecho. Y es que, presuntamente, no quisieron asistir al recorrido que tenían por los museos: “No sé si porque estaban apenados o crudos, pero la gente se preocupó porque este reporte sí existió. Me lo contó gente que fue testigo”, sentenció.

¿Qué pasó entre Wendy Guevara y su acompañante tras presunta pelea durante el viaje a Corea del Sur?

Hasta el momento, ‘la Perdida’, quien también dio de qué hablar hace poco por su reacción al accidente de Paolita Suárez, no ha comentado nada sobre la presunta pelea que protagonizó con su acompañante. Sin embargo, todo indica que ya se reconciliaron.

Y es que, tras el supuesto hecho, la influencer compartió una foto junto a su compañero, como si nada hubiera pasado. Se desconoce quién sea este hombre, pero se especula que podría ser su nuevo novio. Hasta ahora, no hay nada confirmado.

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