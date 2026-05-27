Queen Buenrostro y la Bebeshita se pelean en pleno evento ¡casi se van a los golpes! y, ¿terminaron besándose?

Tal parece que la polémica entre Queen Buenrostro y la Bebeshita, quienes están peleadas por la relación que tuvo la influencer con Brandon Castañeda, está muy lejos de terminar. En medio de su guerra de dimes y diretes, se reportó que tuvieron una fuerte pelea, en la que casi se van a los golpes. Lo curioso de la situación es que, según se dijo, habrían terminado besándose. Te contamos todo lo que se sabe.

No te pierdas: La Bebeshita le responde a Queen Buenrostro y lanza contundente mensaje: “Pasé meses llorando” VIDEO

La Bebeshita se pelea con Queen Buenrostro / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Queen Buenrostro y la Bebeshita en Corea?

Como se sabe, Queen Buenrostro y la Bebeshita se encuentran en Corea, viaje en el que las influencers estuvieron en peligro por una falla en el avión. En las últimas horas, se ha viralizado un video en el que se les ve, aparentemente con unas copas encima, gritándose en lo que parece ser una fiesta.

También ha circulado una foto en la que Queen estaría besando a una mujer. Si bien la dama en cuestión estaba de espaldas, muchos han dicho que sería la influencer.

En medio de las dudas, el periodista Gabo Cuevas compartió más detalles sobre la pelea y el supuesto beso entre las celebridades. Según reportó, todo comenzó después de que Queen señalara a la Bebeshita y le dijera “naca que solo tiene enfermedades”.

“Empezaron a discutir. Queen Buenrostro no se queda callada y le empieza a decir a Daniela (la Bebeshita): ‘¿Por qué no me dices las cosas en la cara?’... Daniela le dice: ‘Tú te metiste con el que era mi novio. Yo no tengo la culpa de que te estén funando’... Se empiezan a hacer de palabras y Pamela, la mejor amiga de Daniela, le dice: ‘Dani, ya vámonos’. Queen Buenrostro enloquece y empezó a insultar a Pamela”. Gabo Cuevas

Supuestamente, Queen le quería aventar una copa a la Bebeshita. Al parecer, la fiesta se “vino abajo” tras este suceso y los organizadores decidieron “vetar” a Buenrostro de sus próximos viajes: “Están súper arrepentidos”, dijo.

No te pierdas: La Bebeshita se ofrece a pagar un psicólogo para Queen Buenrostro, afirma que “se ve fea”, ¿nueva pelea?

¿La Bebeshita y Queen Buenrostro se besaron tras la pelea?

A través de su canal de YouTube, Gabo Cuevas mostró un audio de la Bebeshita aclarando el tema del beso. La exparticipante de ‘Enamorándonos’ dejó claro que ella no era la mujer con la que Queen Buenrostro se estaba besando. Al parecer, sería Vanessa Labios 4K.

“Yo no soy, pen…, es la Vanessa Labios 4K. ¿Yo qué voy a andar besando a esa Queen? Te estás pasando. Yo estoy rubia. Pin... Queen loca”, dijo la Bebeshita.

Al mismo tiempo, enseñó una historia reciente de Queen. En dicho post, la joven afirmaba que la responsable del pleito fue la amiga de Daniela.

“A ver, el ‘problema’ ni siquiera fue entre Daniela y yo. De hecho, ella se aceró a hacer las paces conmigo y yo las hice con ella. Pero su +1 se metió y me empezó a ca… el palo innecesariamente porque estábamos solo hablando y por eso le dije eso. Ella empezó a decirme de cosas y pues obvio respondí. Literal se alejó de mí y me empezó a gritar de lejos y fue como.. ¿tú eres? Pero x, ya amor y paz, suéltenme”, manifestó.

Queen Buenrostro explicando el motivo de su pelea con Bebeshita / Redes sociales

¿Por qué la Bebeshita y Queen Buenrostro están peleadas?

Hace algunos años, ambas influencers eran relativamente cercanas. Todo cambió cuando Brandon Castañeda, exnovio de Daniela, empezó a salir con Queen, quien presuntamente le hizo brujería. La excolaboradora de ‘Venga la alegría’ vio esto como una traición.

A partir de allí, comenzó la guerra de dimes y diretes. Si bien las cosas parecían haberse calmado, hace poco, Bebeshita se burló de Queen durante el vuelo a Corea. De igual forma, cuando TVNotas entrevistó a esta última, la influencer pasó por detrás e hizo caras de desagrado.

Buenrostro, la polémica exparticipante de ‘La Mansión VIP que terminó con Suavecito’, no se quedó callada y subió un video reclamándole por no tener el “valor” para decirle las cosas de frente. En respuesta, Daniela simplemente le exigió que “dejara de hacerse la víctima”.

Mira: Exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy regresó al programa con su “hija” luego de ser ‘despedida’