Queen Buenrostro explota y se va directo contra ‘la Bebeshita’ ante burlas; protagonizan polémica situación: VIDEO

Queen Buenrostro está en medio de la polémica tras su viral ruptura con Suavecito tras concluir La mansión VIP, reality que le ha valido varias críticas y burlas por momentos que protagonizó frente a las cámaras.

Suavecito y Queen Buenrostro en La mansión VIP. / Redes sociales

Cabe recordar que la influencer llegó a La mansión VIP junto a Suavecito; aunque estuvieron como pareja varias semanas, la salida de Queen Buenrostro y la llegada de Kim Shantal, ex de Suavecito, dieron un giro en su relación.

Al concluir el reality, Suavecito optó por mantener una “relación” con su ex y Queen Buenrostro terminó viajando sola a Corea junto a más influencers, donde se encontró a ‘la Bebeshita’. ¿Qué pasó entre las influencers? El equipo de TVNotas estuvo presente.

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¿Por qué Queen Buenrostro se ha vuelto blanco de críticas tras terminar con Suavecito?

Queen Buensrostro se ha enfrentado a una serie de críticas desde que salió de La mansión VIP debido a la relación que tenía con Suavecito, pues antes de que iniciaran una historia de amor, la influencer era amiga de Kim Shantal, ex de Suavecito.

Desde que Suavecito y Kim Shantal comenzaron a tener acercamientos dentro de La mansión VIP, se llegó a mencionar en redes que le había llegado el “karma” a Buenrostro, pues además de su ruptura, varios de los momentos que vivió en el reality comenzaron a hacerse virales.

En medio de los dimes y diretes de su vida sentimental, Queen Buenrostro decidió viajar a Corea, viaje del que se habló en La mansión VIP; sin embargo, el viaje es junto a otros influencers, entre ellos ‘la Bebeshita’.

Queen Buenrostro terminó su relación con Suavecito y se fue sola a Corea. / Redes sociales

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¿Cómo se burló ‘la Bebeshita’ de Queen Buenrostro durante el viaje a Corea?

Cabe recordar que, aunque Queen Buenrostro y ‘la Bebeshita’ tuvieron una breve amistad en el pasado, su lazo se vio fracturado cuando Buenrostro decidió iniciar una relación con Brandón Castañeda, ex de la participante de MasterChef.

La Bebeshita hace caras a Queen Buenrostro. / Redes sociales

Desde entonces, ambas han dado polémicas declaraciones una sobre otra y, ahora que Buenrostro se encuentra en el centro de la polémica, ‘la Bebeshita’ se sumó a las burlas y críticas contra la influencer, pues además de asegurar que le “pagaría un psicólogo”, recreó una de las caras que hizo la influencer en La mansión VIP.

En medio del vuelo a Corea, en el que estuvo presente el equipo de TVNotas, ‘la Bebeshita’ se paró en el centro del avión y se burló de ella recreando una de sus escenas. Además, mientras la influencer daba declaraciones para TVNotas sobre el susto que se vivió en el avión, ‘la Bebeshita’ pasó por detrás e hizo caras a sus espaldas, lo que dejó al descubierto su desagrado por la presencia de su colega; acciones que desataron el enojo de Buenrostro.

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¿Cuál fue la respuesta de Queen Buenrostro a las burlas de ‘la Bebeshita’?

Después del susto que pasaron los influencers en el viaje a Corea cuando el avión tuvo que aterrizar de emergencia. Queen Buenrostro compartió un video en el que cuestionó las acciones de ‘la Bebeshita’ y la invitó a tener “hue…".

“Hasta cierto punto es entendible que cuando uno está en la funa, hay mucha gente que se une; es normal, así es esto, qué le hacemos. Entiendo que hay que aguantarse. ¿Qué les puedo decir yo que he aguantado varias cosas estas últimas semanas?” Queen Buenrostro

Posteriormente, compartió lo que ocurrió en el vuelo a Corea y se fue directo contra ‘la Bebeshita': “Llegar a este nivel y hacer esto a mis espaldas y ni siquiera tener los hue… de decirlo de frente”. La respuesta de ‘la Bebeshita’ aún no se hace presente, pero las palabras de Queen Buenrostro ya están girando en redes y todo puede ocurrir en el viaje a Corea.

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Así lo dijo Queen Buenrostro: