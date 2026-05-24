Wendy Guevara, Lola Cortes, Celia Lora y más famosos sufren incidente en avión, ¡terror en el aire!

Momentos de tensión y preocupación vivieron varios influencers y figuras del espectáculo mexicano, luego de que el avión en el que viajaban tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia a solo unos momentos de haber despegado. ¿Qué pasó exactamente?

¡Bárbara de impactante! Wendy Guevara reaparece con cinturita que nadie esperaba. / Foto: Redes sociales

¿Qué famosos mexicanos se encontraban en el avión que aterrizó de emergencia?

En redes sociales comenzó a trascender información de un viaje con destino a Corea del Sur, el cual, había sufrido un incidente en el aire, razón por la que tuvieron que aterrizar de emergencia, y hasta Wendy Guevara estaba presente.

Los internautas comenzaron a darse cuenta de lo ocurrido, luego de que varias figuras del espectáculo reportaran una anomalía en su viaje. Algunos de los famosos que se encontraban a bordo eran:



Wendy Guevara,

‘la Bebeshita’,

Kunno,

Celia Lora y,

Lolita Cortés.

Ante la preocupación de fans y seguidores, los videos comenzaron a viralizarse. Pero... ¿qué pasó exactamente en el vuelo?

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Wendy Guevara y Lolita Cortés reportan problemas en avión / IG: soylolacortes y soywendyguevaraoficial

¿Por qué el avión en el que viajaban influencers mexicanos aterrizó de emergencia?

De acuerdo con los testimonios compartidos por Wendy Guevara, Lolita Cortés y demás pasajeros, el incidente ocurrió mientras el vuelo AM 090 de Aeroméxico, un Boeing 787-8, sobrevolaba el estado de Chihuahua tras varias horas de trayecto.

Fue entonces cuando la tripulación informó sobre una anomalía relacionada con el parabrisas del avión (mismo que presuntamente se habría roto), situación que obligó a regresar de inmediato a la capital del país para garantizar la seguridad de todos los pasajeros:

Ya estábamos en camino, teníamos unas dos horas o un poco más en el vuelo. Se estrelló el parabrisas y ahora de regreso todos a montarnos a otro avión. Pero todo está bien. Wendy Guevara

Además, Lolita Cortés también reveló detalles de lo ocurrido, pues compartió un video en plena madrugada para dar los pormenores de la situación:

Estamos en el aeropuerto de México porque el piloto dijo que uno de los cristales de sus ventanas estaban quebrados y teníamos que regresar. Lolita Cortés

Ante la preocupación de sus fans, los influencers y conductores afirmaron que se encontraban bien. El susto solo fue momentáneo y el problema no llegó a más.

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Wendy Guevara y Lolita Cortés aclaran lo sucedido en avión / IG: soylolacortes y soywendyguevaraoficial

¿Qué dijo la empresa sobre el incidente del avión?

Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido un comunicado oficial en el que precise las causas exactas de la avería o si el daño en el parabrisas representó un riesgo mayor para la operación del vuelo.

La decisión de regresar a la Ciudad de México habría sido tomada como medida preventiva para evitar cualquier situación de riesgo durante el trayecto hacia Asia.

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