Muere esposo de famosa influencer que mostraba en redes la vida con sus siete hijos: VIDEO

Luego de que se dio a conocer la muerte de la modelo Natalia Villalba, la comunidad de creadores de contenido se encuentra de luto tras la repentina pérdida de Carlos Abrahams, un amoroso padre de siete niños, entre ellos unos cuatrillizos, que se ganaron el corazón y atención de las redes sociales al compartir su divertida rutina diaria.

La dolorosa noticia fue confirmada por su esposa, la influencer Ronjera Adams, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a su compañero de vida. ¿Qué fue lo que pasó? Te contamos.

Carlos y Ronjera fueron padres de cuatrillizos en 2025. / IG: @stylesbyronjera

Lee: Lupita Villalobos y Quesito, ‘las Alucines’, están de luto: Despiden a ser querido con desgarrador mensaje

¿Quién era Carlos Abrahams y cómo su familia saltó a la fama?

De acuerdo con una entrevista para un medio local de Carolina del Norte, Carlos Abrahams nació en Jamaica y desde muy joven migró a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para superarse.

El amor llegó a su vida cuando conoció a Ronjera en un centro comercial. La pareja contrajo matrimonio en 2010, cuando él formaba parte del cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

Tras la llegada de su primer hijo, se mudaron a Charlotte, Carolina del Norte, donde Carlos emprendió con su propio restaurante de comida jamaiquina llamado “Carv’n Caribbean” para sacar adelante a la familia.

Aunque ya compartían su día a día en internet, la familia saltó a la fama y acaparó las miradas cuando en el 2025 le dieron la bienvenida a sus cuatrillizos, logrando superar los 400 mil seguidores en su cuenta familiar.

Lee: Grupo Firme de luto; integrante anuncia lastimosa muerte y Eduin Caz se despide: “Vuela alto, madre mía” FOTO

¿De qué murió Carlos Abrahams, esposo de famosa influencer?

El anuncio del fallecimiento tomó por sorpresa a la familia y todos sus seguidores. Su esposa Ronjera evitó dar detalles específicos sobre la causa de muerte, pero confirmó que Carlos perdió la vida de forma repentina el pasado sábado 20 de junio.

Destrozada por la situación, la influencer ha recibido una ola inmensa de cariño. Hasta el momento, la publicación ya supera los miles de “me gusta” y suma más de 6 mil comentarios de seguidores y amigos que se han volcado en muestras de apoyo y cariño para ella y sus siete pequeños.

Lee: En pleno Mundial 2026, futbolista anuncia la muerte de su esposa; encontraron sus restos tras terremoto en Venezuela

El esposo de la influencer falleció y sus seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo en redes sociales / IG: @stylesbyronjera

El emotivo mensaje de despedida de la familia de Carlos Abrahams

Todas las publicaciones en la cuenta familiar “abrahams.quads” dejaban ver que Carlos era un padre amoroso, ejemplar y entregado a los suyos.

En un emotivo video donde se le ve visiblemente afectada por el dolor, Ronjera agradeció las muestras de fe de su comunidad digital pero pidió comprensión por el duro proceso legal y emocional que le toca enfrentar ahora como madre soltera de siete hijos:

“Por favor, si no he respondido a sus llamadas o mensajes, sepan que los veo. Pero tengo mucho que navegar ahora mismo. Gracias por su apoyo”, expresó la creadora de contenido.