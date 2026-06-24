Modelo es hallada muerta dentro de una maleta en su departamento; dos hombres están bajo sospecha

La muerte de Annabel Schofeld, una famosa actriz y modelo, sucedió a inicios de este 2026 y, durante sus últimos días, pidió ayuda para poder costear los tratamientos de su enfermedad.

Una nueva tragedia enlutece al mundo de los certámenes de belleza. Nadie esperaba lo que la empleada de limpieza iba a encontrar ese domingo en el apartamento 702. Entró porque no obtuvo respuesta. El agua de la ducha corría sola. Y en el baño, había una maleta. Lo que estaba dentro de ella conmocionó a Colombia entera.

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¿Cómo hallaron el cuerpo sin vida de la modelo colombiana dentro de una maleta en Bogotá?

El macabro hallazgo de la muerte de una joven modelo colombiana ocurrió en el edificio Morph, ubicado en el norte de Bogotá, cuando una trabajadora del servicio llegó a revisar el apartamento 702 y no recibió respuesta de los huéspedes. Al ingresar al inmueble, todo parecía vacío hasta que escuchó el agua corriendo en el baño. Al acercarse, encontró una maleta de viaje. Dentro estaba el cuerpo de Natalia Villalba, una reconocida modelo cucuteña.

Los empleados del edificio alertaron de inmediato a las autoridades. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se hizo presente en el lugar y los funcionarios describieron la escena como “fuerte”. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde los forenses trabajan para determinar la fecha y causa exacta de la muerte mediante recolección de huellas, rastros e indicios.

Según la información recopilada por Noticias Caracol y EL TIEMPO, la víctima figuraba como la arrendataria del apartamento, donde llevaba alojada algunas semanas, aunque su familia asegura que estaba buscando un lugar nuevo para mudarse. Las cámaras de seguridad del edificio y los registros de ingreso al inmueble se convirtieron desde el primer momento en piezas clave de la investigación.

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¿Quiénes son los dos sospechosos en el asesinato de la modelo colombiana en Bogotá?

La investigación giró rápidamente hacia dos ciudadanos extranjeros que aparecen en los registros de acceso al edificio Morph durante el periodo en que la joven modelo, Natalia Villalba se hospedaba allí.

El primero es un ciudadano estadounidense procedente del estado de Texas. Según las autoridades citadas por Noticias Caracol, la primera reserva del alojamiento quedó registrada entre el 3 y el 7 de junio, periodo en el que aparece el ingreso de este hombre. Posteriormente, la estadía de la modelo fue renovada hasta el 21 de junio.

El segundo extranjero de interés es un ciudadano británico. Los registros indican que llegó al apartamento el miércoles 17 de junio y se retiró al día siguiente, el 18 de junio. Esta fecha resulta especialmente significativa: fue exactamente el mismo día en que la joven dejó de responder llamadas y mensajes a sus seres queridos. Las cámaras de seguridad del edificio lo capturaron trasladando sábanas hacia la zona de lavandería, lo que convirtió sus movimientos en uno de los puntos más sensibles de la investigación.

Las autoridades buscan activamente el paradero del ciudadano británico, quien habría salido del país, lo que podría requerir la intervención de la Interpol. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación precisó que, hasta el momento, ninguna persona está formalmente vinculada al proceso penal.

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¿Qué reveló la madre de la modelo hallada muerta en una maleta en el norte de Bogotá?

Claudia Villalba, madre de Natalia Villalba, habló con El Tiempo y reveló detalles que hasta ahora no habían salido a la luz sobre la vida de su hija en Bogotá. Confirmó que la joven de 36 años vivía en la capital colombiana desde hacía 17 años y que tenían comunicación frecuente, hasta que el contacto se interrumpió abruptamente.

Claudia Villalba, madre de la víctima “Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, declaró la madre al diario, angustiada por el silencio repentino de su hija desde el 18 de junio.

Claudia Villalba también describió la situación laboral de su hija con cierta incertidumbre: “Me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente y estoy a la espera de hablar con una de sus mejores amigas para que me dé más información”. Agregó que su hija no tenía pareja y que desconoce si la joven tenía vínculos cercanos con ciudadanos extranjeros que visitaban Bogotá.

Sobre la situación del proceso legal, la madre explicó que la familia aún no ha podido recuperar los restos: “Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”.

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¿Qué pistas encontraron en el apartamento donde fue asesinada la modelo colombiana en Bogotá?

Dentro del apartamento 702 del edificio Morph, los investigadores del CTI encontraron varios elementos personales de la modelo Natalia Villalba, que se convirtieron en piezas clave del expediente. Entre los hallazgos más llamativos: dos pasaportes con la misma fotografía, pero con apellidos diferentes. Uno de los documentos estaba vencido y el otro vigente, con registros de viajes a España.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y las zonas aledañas también están siendo analizadas en detalle por los peritos, con especial atención a los movimientos del ciudadano británico durante su estadía el 17 y 18 de junio.

Por otro lado, la ausencia del celular de la víctima representa uno de los mayores interrogantes de la investigación. El teléfono no fue hallado en el apartamento y su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría significar que alguien lo llevó consigo tras la muerte de la joven.

La Fiscalía General de la Nación continúa trabajando en la reconstrucción de los hechos. Medicina Legal avanza en la determinación de la causa de muerte de la joven modfelo, mientras las autoridades mantienen activas las gestiones para localizar a los dos extranjeros mencionados en los registros del inmueble.