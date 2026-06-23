¿Kimberly Loaiza confirmó la muerte de su mamá? Reaparece en redes tras rumores del fallecimiento de Mary Martínez

Durante los últimos días, aseguran que Kimberly Loaiza atravsaria la presunta muerte de su madre, Mary Martínez. Aunque ni la influencer ni su familia han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la información, las especulaciones continúan creciendo mientras miles de seguidores esperan una postura pública.

La situación tomó fuerza después de que diversos medios y creadores de contenido difundieran versiones sobre el supuesto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza y Steff Loaiza. A esto se sumó la circulación de imágenes que presuntamente corresponderían a un funeral realizado en Mazatlán, así como mensajes de despedida publicados por personas cercanas al entorno familiar.

En medio de la incertidumbre, la reciente reaparición de Kimberly Loaiza en redes sociales volvió a encender el debate. ¿Confirma la muerte de su madre?

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¿Murió la mamá de Kimberly Loaiza? Esto se sabe sobre Mary Martínez

La presunta muerte de la mamá de Kimberly Loaiza, Mary Martínez, ha sacudido las redes sociales en los últimos días. Desde el pasado 17 de junio, comenzó a circular la versión de que la madre de la influencer había fallecido tras varios meses hospitalizada, aparentemente a causa de un infarto fulminante.

Diversos creadores de contenido y medios locales de Mazatlán difundieron la noticia, aunque hasta ahora la familia de Kimberly Loaiza no ha confirmado ni desmentido públicamente el fallecimiento, lo que ha incrementado la incertidumbre entre sus seguidores.

Uno de los testimonios que más ruido ha generado fue el del influencer ‘Holy Milk’, quien aseguró: “Lamentablemente, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana… La señora habría sufrido un infarto y no resistió”.

A esto se suman mensajes de despedida de personas cercanas, como la mamá de Juan de Dios Pantoja, quien publicó: “Tantos momentos bonitos que pasamos juntas que solo tú y yo sabemos. Vuela alto”.

Estas señales han sido interpretadas por muchos como una confirmación indirecta del fallecimiento, aunque el silencio oficial mantiene el tema en terreno de especulación.

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El último mensaje de la mamá de Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Por qué Kimberly Loaiza reapareció en redes sin hablar de su mamá?

La gran incógnita explotó cuando Kimberly Loaiza reapareció en redes sociales el 23 de junio, en medio de toda la controversia. Lo que más llamó la atención no fue su regreso, sino la forma en la que lo hizo.

La influencer publicó imágenes de sus hijos, sin texto, sin contexto y sin hacer ninguna referencia al tema de su madre. En las fotos, su hijo aparece jugando con un patín, mientras su hija luce abrigada con lentes de sol y orejeras.

Este silencio ha generado reacciones divididas. Por un lado, fans han enviado mensajes de apoyo y condolencias, respetando lo que podría ser un duelo privado. Por otro, algunos usuarios han criticado que haya compartido contenido sin aclarar la situación ni confirmar el estado de su mamá.

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¿Juan de Dios Pantoja confirma indirectamente la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza tras polémica con ZorritoYoutubero?

La polémica creció aún más con una supuesta conversación filtrada entre Juan de Dios Pantoja y el creador ‘ZorritoYoutubero’, donde este último lanzó una frase contundente:

“La Kimberly anda pasando por la pérdida de su madre y tú solo andas buscándome para vernos, ya medícate”. ZorritoYoutubero

Ante esto, Juan de Dios respondió tajante:

“No se detuvo para inventar cosas cuando Kim estuvo embarazada, tampoco ahora que perdió a su mamá. Ese tipo está loco, yo no le mandé nada.” Juan de Dios

Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una confirmación indirecta del fallecimiento, aunque nuevamente, nada ha sido oficial.