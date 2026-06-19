Juan de Dios Pantoja, en medio de polémica por la muerte de la mamá de Kimberly Lozaiza, lanza tremendo mensaje

La noticia que circuló esta semana de la pérdida que la familia de Juan de Dios Pantoja presuntamente está atravesando aún no era confirmada por los miembros que directamnete se ven afectados, él y su esposa Kimberly Loaiza respectivamente.

Este viernes trascendió que, el influencer de las redes sociales y conductor de su propio pódcats habría, supuestamente, escrito una invitación a su programa de Youtube a una personalidad del internet que se dedica a tirar comentarios negativos de la familia norteña de México.

De esta tan comentada invitación en las redes sociales, surge una declaración que importa en la historia familiar de una de las familias mexicanas más controversiales a nivel nacional

Juan de Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Mario Barrón y Steff Loaiza / Redes sociales

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¿Cuál fue la polémica donde Juan de Dios Pantoja reveló un secreto de su familia?

Una supuesta captura de pantalla circula en redes por la personalidad ‘ZorritoYoutubero’ donde el influencer mexicano Juan de Dios Pantoja conocido por varias polémicas y quien lanzó a la fama a Kenia Os, estaría invitando a esta personalidad a su pódcast para un diálogo confrontativo de las declaraciones y comentarios negativos que ‘ZorritoYoutubero’ emite sobre la familia de Juan de Dios Pantoja.

El caso trascendió entre la comunidad de creadores de contenido en TikTok por la polémica respuesta de ‘ZorritoYoutubero’ donde responde:

“La Kimberly anda pasando por la pérdida de su madre y tú solo andas buscándome para vernos, ya medícate”. Respuesta de Zorrito Youtuber en supuesta captura de pantalla

Pero el creador de contenido, quien se dedica a criticar a otras personalidades del espectáculo y la farándula nacional como digital, como Christian Nodal, fue todavía más allá y pidió 400 mil pesos mexicanos para poder estar en el pódcast de Juan de Dios Pantoja.

Kimberly Loaiza habría sido captada frente al féretro en el supuesto funeral de su mamá, Mary Martínez. / Redes sociales

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¿Cuál fue la reacción de Juan De Dios Pantoja donde confirma su pérdida familiar?

Otra creadora de contenido conocida como ‘tusister_jurissa’ hizo el recuento de esta polémica conversación entre ambos. La controvertida historia llegaría a oídos del esposo que presuntamente está en duelo junto a su familia para aclarar la situación y de paso confirmar una noticia bastante especulada esta semana.

Juan de Dios Pantoja confirma pérdida familiar en medio de polémica / Comentarios en publicación de ‘tusister_Jurissa’

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Se confirma la muerte de Mary Martínez, suegra de Juan de Dios Pantoja y madre de Kimberly Loaiza

Es con este comentario en el video de ‘tusister_jurissa’ que el influencer, quien también hace videos y canciones musicales, confirma el fallecimiento de Mary Martínez, madre de Kimberly Loaiza.

En la semana, los rumores del posible fallecimiento de la suegra de Juan de Dios Pantoja habían sido difundidos por supuestas fotos filtradas, supuestas imágenes de Kenia Os en el funeral y la declaración de Zitliali Núñez, madre de Juan de Dios, a través de historias de Instagram.