Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja fueron captados juntos tras la muerte de Mary Martínez, ¿qué dijeron?

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja sorprenden en Mazatlán después de la muerte de Mary Martínez. La aparición de la pareja ocurre en medio del luto familiar y tras semanas marcadas por rumores, conflictos públicos y especulaciones sobre el apoyo brindado durante la enfermedad de la señora.

Después del funeral de Mary Martínez en Mazatlán, Kimberly Loaiza hizo una primera aparición en redes sociales con una publicación de su familia. En esta actualización te mostramos la fotografía que muestra cuál es el paradero de la pareja.

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¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza?

La salud de Mary Martínez se convirtió en motivo de alarma para sus seguidores y familiares desde principios de 2026. En enero, la madre de Kimberly Loaiza, la ‘Lindura mayor’, fue ingresada de emergencia debido a una infección que derivó en abscesos, lo cual llevó a un estado crítico que requirió seis cirugías.

Durante su estancia hospitalaria en un centro médico de Mazatlán, su situación fue sumamente delicada; en abril, su hija Steff Loaiza reveló que Mary había sufrido un infarto severo por el cual, según sus palabras, “estuvo muerta por 10 minutos”.

Finalmente, tras meses de hospitalización, se reportó que la causa de su deceso, ocurrido el miércoles 17 de junio, fue presuntamente un infarto fulminante.

Kimberly Loaiza habría sido captada frente al féretro en el supuesto funeral de su mamá, Mary Martínez. / Redes sociales

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¿Qué pasó con Steff Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

El estado de salud de Mary Martínez no solo causó preocupación, sino que desató una fuerte polémica pública entre sus hijas, Kimberly y Steff Loaiza, debido a los altos costos del tratamiento, que ascendían a más de 5 millones 900 mil pesos mexicanos.

La hermana menor de Kimberly, Stefany Loaiza, sostuvo públicamente que la ‘lindura mayor’ no visitaba a su madre en la clínica ni apoyaba de manera proporcional con los gastos. Steff señaló directamente a Juan de Dios Pantoja de “manipular” a Kimberly para limitar su ayuda.

Ante la falta de dinero, Steff inició una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe. En este contexto, destacó la donación de un millón y medio de pesos por parte del equipo de Kenia Os, lo que avivó la controversia dadas las rencillas pasadas entre las creadoras.

Por su parte, Kimberly explicó que no podía viajar a Mazatlán por “cuestiones ajenas”, aunque aseguró que sí brindó apoyo económico a su familia.

Kimberly Loaiza sobre la recaudación de fondos para Mary Martínez / Redes sociales

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¿Cómo se confirmó la muerte de Mary Martínez?

Kimberly tras muerte de su mamá, guardó silencio cuando circuló el rumor esparció por una fotografía que la mostraba supuestamente en el funeral.

El periodista Javier Ceriani y el influencer ‘Holy Milk’ fueron los primeros en reportar la muerte el 17 de junio.

La madre de Juan de Dios Pantoja, Zitliali Núñez, fue una de las primeras allegadas en confirmar el hecho al publicar una historia en Instagram despidiéndose de su consuegra con el mensaje: “Tantos momentos bonitos... Vuela alto”.

El propio JD Pantoja terminó por confirmar la pérdida durante una pelea en redes sociales con el creador ‘ZorritoYoutubero’. Ante las críticas del YouTuber, Pantoja respondió tajante:

No se detuvo... tampoco ahora que perdió a su mamá Juan de Dios Pantoja confirma la muerte de Mary Martínez

Validando así la noticia del duelo que atraviesa Kimberly.

¿Kimberly Loaiza reaparece en Mazatlán después del funeral de su mamá?

Kimberly Loaiza reapareció en redes el 23 de junio compartiendo fotos de su familia, manteniendo hasta ese momento silencio sobre el fallecimiento de su madre.

Se reporta actualización de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja en Mazatlán / Redes sociales

La noche del martes 23 circuló una fotografía que mostraría a la familia de Juan de Dios Pantoja en Mazatlán. En esta foto difundida por ‘Holy Milk’, Juan de Dios Pantoja acompaña a Kimberly Loaiza en el aeropuerto de la localidad.

¿Kimberly habría dado por terminado todo lo relacionado con la muerte de su mamá?