Kimberly Loaiza vuelve a redes sociales luego de supuesta muerte de su madre, pide apoyo para Venezuela

Kimberly Loaiza, tras la muerte de su mamá, volvió a los temas de conversación en Internet luego de que aparecieran nuevas publicaciones en su Instagram. Tras el devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela, la influencer se sumó a la lista de celebridades que impulsan las cadenas de oración y apoyo para las personas afectadas.

Todo esto sucede mientras aún sigue vivo el rumor sobre la supuesta muerte de su mamá, Mary Martínez. Por ello, su reaparición no tardó en desatar una ola de especulaciones y comentarios entre los seguidores.

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¿Qué publicó Kimberly Loaiza en redes sociales tras la muerte de su mamá?

Kimberly Loaiza interrumpió su silencio en Instagram para solidarizarse con las víctimas del desastre en el país caribeño. A través de historias, la influencer compartió una serie de publicaciones con diferentes formas de ayudar desde México.

Sin embargo, la creadora de contenido solo se limitó a repostear, no escribió ningún tipo de mensaje de su autoría ni publicó algún video donde ella hable acerca de la situación, lo que genera más dudas que respuestas entre su comunidad, en días donde, según versiones, su familia atraviesa un momento crítico.

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Kimberly Loaiza mostró su sensibilidad por el desastre en Venezuela / IG: @kimberly.loaiza

¿Kimberly Loaiza confirmó la muerte de su madre?

La controversia sobre el estado de salud y supuesta muerte de la madre de Kimberly Loaiza ha sido tendencia en redes y medios de comunicación en los últimos días, luego de que personajes cercanos a la familia publicaran mensajes sugerentes de una posible deceso de Mary Matínez.

Las alarmas están encendidas desde el pasado 18 de junio, cuando Martha Reyna y Alicia Parra (madre de Kim Shantal), amistades cercanas a Mary, subieron fotos de ella con textos de despedida. Incluso, voces del medio como la de Javier Ceriani ya habrían confirmado su muerte.

Sin embargo, hasta este momento Kimberly, Juan de Dios Pantoja ni Steff Loaiza han confirmado o desmentido esta versión, por lo que la situación de Mary Martínez sigue siendo incierta.

Cabe recalcar que Mary había estado hospitalizada por complicaciones en su salud, lo que en su momento ocasionó conflictos internos en la familia por el manejo de gastos médicos.

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Personas cercanas a su familia habrían confirmado la muerte de Mary Martínez / Redes sociales

La situación en Venezuela tras el doblete sísmico

La emergencia en el país sigue siendo cada vez más preocupante. De acuerdo con últimos reportes del gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el número de muertos ha subido a 589 y más de 2 mil 900 heridos; y advierten que siga aumentando conforme sigan las labores de rescate.

Hasta el momento se han sumado 20 naciones para enviar insumos y personal de rescate para apoyar en la reconstrucción de las zonas más afectadas. Muchos famosos como Laura Flores, Ángela Aguilar, Ricky Martín están muy activos en las redes sociales con mensajes de apoyo y donaciones.

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