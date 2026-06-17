Javier Ceriani reporta la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza, ¿filtra fotos del funeral? Esto se sabe

Hace unos momentos, el periodista Javier Ceriani reportó que Mary Martínez, mamá de Kim y Steff Loaiza, presuntamente murió. Desde hace varios meses, la señora había estado hospitalizada, provocando una guerra entre sus hijas por el tema de los gastos médicos. Esto es todo lo que se sabe.

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Mamá de Kimberly Loaiza lidió con problemas de salud / Redes sociales

¿Javier Ceriani confirmó la muerte de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

Durante la transmisión de su más reciente programa en YouTube, Javier Ceriani aseguró que la madre de Steff y Kimberly Loaiza presuntamente murió tras varios meses de estar hospitalizada en un centro médico en Mazatlán.

“Lamentablemente, tengo que dar una información de última hora. Se acaba de morir, en Matatlán, la mamá de Kimberly Loaiza. Yo te había dicho que Kimberly y su esposo, Juan de Dios Pantoja, no iban a ayudar. La hermana salió protestando de que no había ayuda de ningún tipo. Tenía llagas en todo el cuerpo… en sus partes íntimas”. Javier Ceriani

Recordó que, en su momento, él había informado que el estado médico de la señora era “delicado”. Resaltó que había obtenido información presuntamente del “médico de cabecera” y que este le había comentado que presuntamente “ya no había solución”. Al parecer, la familia presuntamente ya estaba consciente de la situación.

Aseguró que daría mayores detalles dentro de “unos minutos”. Incluso dijo que compartiría fotos exclusivas desde el funeral.

Por otra parte, en redes sociales se ha comenzado a especular sobre la verdadera causa de la supuesta muerte de la señora.

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¿Qué se sabe sobre la supuesta muerte de la mamá de Kimberly Loaiza?

Hasta el momento, ni Kimberly Loaiza ni su hermana Steff han dado declaraciones acerca del rumor que ha comenzado a cobrar fuerza en diversas plataformas.

De acuerdo con información del influencer ‘Holy Milk’, la madre de las influencers, presuntamente, falleció a causa de un infarto fulminante.

“Lamentablemente, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana. Habrían confirmado que la señora ya falleció la mañana del día de hoy (17 de junio). Una seguidora mía que trabaja en el hospital me confirmó esta noticia. La señora habría sufrido un infarto y no resistió”, narró.

Fue en abril que se dio a conocer que la señora Mary Martínez había sido hospitalizada de emergencia. En aquel entonces, Steff mencionó que su madre había sufrido un infarto y que “murió por 10 minutos”.

Steff Loaiza, hermana de Kim Loaiza, ha estado cuidando a su mamá / Redes sociales

¿Por qué Kimberly Loaiza y su hermana Steff se pelearon?

La delicada salud de Mary Martínez también provocó conflictos en la familia, principalmente entre sus hijas, Kimberly y Steff Loaiza.

Y es que Steff aseguraba que su hermana no había ayudado con los gastos hospitalarios. Tampoco habría visitado a su mamá en la clínica. La joven lo atribuyó a que, presuntamente, Kim estaría siendo manipulada por su esposo, Juan de Dios Pantoja.

En aquel momento, Steff tuvo que hacer un GoFundMe para recaudar donaciones. Entre aquellos que ayudaron se encuentra Kenia Os, quien ha estado en polémica con Kim. Según se reporta, se logró juntar casi 6 millones de pesos.

En respuesta, Kim explicó que no podía ir a Mazatlán por diversas situaciones. De igual forma, sostuvo que sí apoyó económicamente.

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