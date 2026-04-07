¿Steff Loaiza podría perder su casa? GoFoundMe colapsa y surge nueva polémica tras donación de Kenia Os

La situación alrededor de la familia de la influencer Kimberly Loaiza ha dado un nuevo giro, luego de que se dieran a conocer detalles sobre los elevados gastos hospitalarios de su madre y un serie de tensiones familiares que se han pronunciado en redes sociales. Por su parte, su hermana Steff dio a conocer está encabezando una campaña de recaudación de fondos para cubrir dichos costos.

Sin embargo, en medio de la polémica, el periodista Javier Ceriani lanzó fuertes declaraciones sobre la situación económica de las hermanas Loaiza, y reveló detalles polémicos, que nadie se esperaba de la fuerte donación que la cantante Kenia Os habría hecho a la mamá de Steff ¿Lo hizo por conveniencia? Aquí te contamos los detalles actualizados.

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Kimberly Loaiza responde a las críticas / IG: kimberly.loaiza

¿Qué pasó con el GoFundMe de Steff Loaiza para la hospitalización de su madre?

La noche del 6 de abril, Steff Loaiza compartió un video en su cuenta de Instagram. En este se le ve a la joven en el centro de finanzas del hospital donde se encuentra su madre internada. Aquí, la influencer mostró un documento que revelaría la cuenta del hospital, la cual es de aproximadamente 5.9 millones de pesos. La influencer explicó que la cifra ya contemplaba aportaciones previas, incluyendo la donación atribuida a la cantante Kenia Os.

Steff explicó que la razón principal de la creación de ese video era para saber la cifra exacta y comenzar el proceso de la creación del GoFoundme (página para recibir donaciones). En la mañana de este 7 de abril, tanto ella como su hermana Kimberly y su cuñado Juan de Dios Pantoja compartieron en sus redes sociales el enlace de donaciones. Sin embargo, horas después, la propia Steff informó que la página había comenzado a presentar fallas. A través de una historia en Instagram señaló:

“Amigos tumbamos la página de GoFundMe, creo que es por el exceso de tráfico… no puedo creer la cantidad de personas que están unidas para ayudar a mi mamá”. Steff Loaiza

Steff Loaiza / Captura de pantalla

Minutos después de esta historia, Steff Loaiza también explicó a sus seguidores sobré, qué estaría pasando con el acceso a la página.

“Esto se está complicando, se está complicando porque podrían perder la casa” Javier Ceriani

“Oigan, la página va y vuelve... Si no les aparece, lo que pueden hacer es salirse y volver a entrar como unos 3 o 4 minutos y ya vuelve a aparecer” Steff Loaiza

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Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Kenia Os donó dinero a la mamá de Steff Loaiza por conveniencia? Esto dijo Javier Ceriani

Otro de los puntos que más ha generado ruido dentro de la polémica de la familia Loaiza es la participación de Kenia Os, quien fue amiga de Kimberly Loaiza y posteriormente tuvieron problemas, así como peleas en redes sociales. De acuerdo con lo compartido por Steff, la familia recibió una notificación del hospital confirmando un depósito aproximado de 1.5 millones de pesos de parte de la también novia de Peso Pluma.

Ante esto, Steff reaccionó públicamente con un mensaje de agradecimiento para la también influencer:

“No tengo palabras… la vida y Dios te lo va a recompensar”. Steff Loaiza

Sin embargo, la participación de Kenia Os en la crisis de las hermanas Loaiza fue abordada por el periodista Javier Ceriani, quien vinculó la supuesta ayuda económica con un contexto actual de la artista. El periodista señaló que la cantante se encuentra actualmente en plena etapa de promoción de su gira K de karma tour, donde contempla distintas presentaciones en ciudades de la república mexicana, incluyendo Mazatlán.

En ese sentido, Ceriani dejó entrever que la donación supuestamente podría tener más que una intención altruista, al mencionar:

“Kenia Os tiene planes de conciertos, entre ellos en Mazatlán… y no le está yendo muy bien o tiene miedo de que no le vaya bien... porque ella no ha vendido muchos boletos” Javier Ceriani

Además, agregó que el contexto entre los involucrados es complejo, por lo que el gesto no pasó desapercibido:

“Aquí cada uno está jugando su ficha… a ver qué gana”. Javier Ceriani

Sin embargo, no existe información adicional que confirme o desmienta las declaraciones del periodista Javier Ceriani, por lo que lo dicho queda en calidad de rumor.

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Kenia Os / Redes sociales

¿Kimberly y Steffany Loaiza se quedarían sin la casa por la hospitalización de su mamá?

Durante su programa, Javier Ceriani también abordó la situación financiera derivada de los gastos médicos, asegurando que la deuda podría alcanzar cifras mucho más elevadas.

“Por el estado de salud de la mamá hay una deuda de 10 millones. Porque está en el hospital naval que está ahí.” Javier Ceriani

Bajo ese contexto, también planteó la posibilidad de que las hermanas deberán tomar decisiones patrimoniales importantes. Según en las declaraciones de Javier Ceriani, supuestamente existiría una presión económica suficiente como para pensar en una pérdida de bienes:

“Esto se está complicando, se está complicando porque podrían perder la casa” Javier Ceriani

Estas afirmaciones no han sido confirmadas por la familia, pero han incrementado la atención sobre el caso.

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Así lo dijo Javier Ceriani en 1:38:32: