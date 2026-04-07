¿Qué enfermedad tiene la mamá de Kim Loaiza y por qué estuvo al borde de la muerte? ¡Esta sería la deuda millonaria!

La tranquilidad de Kimberly Loaiza y Steffany Loaiza se rompió de forma abrupta luego de que se diera a conocer el estado crítico de salud de su mamá, Mary Martínez, una situación que no solo movilizó a sus seguidores, sino que también destapó conflictos familiares, acusaciones públicas y una deuda hospitalaria millonaria.

Durante días, la audiencia se preguntó qué enfermedad tiene la mamá de Kimberly Loaiza y qué fue lo que realmente ocurrió para que su salud llegara a un punto tan extremo. Aunque la familia decidió reservar muchos detalles médicos, poco a poco han salido a la luz elementos clave que permiten entender la gravedad del cuadro y por qué se calificó como una emergencia de vida o muerte.

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¿Qué enfermedad tiene la mamá de Kimberly y Steffany Loaiza?

De acuerdo con información compartida por Steffany Loaiza desde febrero de 2026, la mamá de Kimberly Loaiza comenzó con síntomas aparentemente leves, muy similares a una influenza común. Pérdida de apetito, cansancio extremo, desánimo y debilidad marcaron el inicio de un problema que nadie imaginó que terminaría por ponerla al borde de la muerte.

Con el paso de los días, su estado empeoró de manera alarmante. Según lo relatado, la enfermedad derivó en la formación de abscesos, los cuales terminaron por infectarse y generar complicaciones severas, provocando una desestabilización general de su organismo. Fue entonces cuando se tomó la decisión de internarla de emergencia.

Aunque no se ha revelado un diagnóstico médico específico de manera oficial, se sabe que la infección se volvió sistémica, lo que obligó a los doctores a actuar con rapidez ante un cuadro de alto riesgo.

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¿Por qué Mary Martínez terminó en terapia intensiva y fue operada?

La condición de la mamá de Kimberly y Steffany Loaiza se agravó al punto de requerir terapia intensiva, un espacio reservado para pacientes cuyo pronóstico es delicado y requiere monitoreo constante.

Además de permanecer bajo estricta vigilancia médica, Mary Martínez fue sometida a una cirugía, necesaria para intentar controlar el foco de infección y estabilizar su salud. En ese momento, los médicos eran cautelosos y las probabilidades de recuperación eran inciertas.

Steffany Loaiza compartió uno de los momentos más impactantes de toda esta crisis al revelar, entre lágrimas, que su mamá sufrió un infarto que la llevó a ser declarada sin vida durante varios minutos. “Mi mamá perdió la vida por 10 minutos”, confesó en un video que estremeció a miles de seguidores.

Aunque logró ser reanimada, también aclaró que Mary Martínez no había despertado, por lo que aún no se tenía un diagnóstico claro sobre posibles secuelas neurológicas u orgánicas tras ese episodio crítico.

¿Cuál es el estado actual de salud de la mamá de Kimberly Loaiza?

Con el paso de los días, la familia informó que la salud de Mary Martínez comenzó a mostrar signos de estabilidad, lo que trajo un poco de alivio en medio del caos mediático. Sin embargo, su recuperación sigue siendo delicada y depende de tratamientos especializados, cuidados constantes y supervisión médica continua.

La propia Mary Martínez apareció en un video agradeciendo el apoyo recibido durante su convalecencia, dejando ver que, aunque el peligro inmediato había disminuido, la batalla aún no estaba ganada.

Los médicos continúan evaluando el impacto que tuvo el infarto y el período en el que permaneció sin signos vitales, por lo que su evolución sigue siendo vigilada de cerca.

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Kimberly Loaiza habla de la salud de su mamá / Redes sociales

¿Cuánto debe la familia de Kimberly Loaiza al hospital donde su mamá está internada?

La familia de Kimberly y Steffany Loaiza debe más de 5 millones de pesos al hospital por la atención médica de su mamá, Mary Martínez, tras su grave crisis de salud.

Steffany Loaiza reveló que, aunque Kenia Os donó 1 millón 500 mil pesos, la deuda no quedó saldada. Por eso, la familia abrió una campaña en GoFundMe con una meta de 5 millones 900 mil pesos, ya que los gastos incluyen terapia intensiva, cirugía y atención especializada.

En menos de 24 horas lograron reunir cerca de 2 millones de pesos, pero la cuenta total sigue siendo millonaria, lo que desató la polémica entre las hermanas y los señalamientos públicos sobre quién ha aportado y quién no.