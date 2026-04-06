Steffany Loaiza muestra donación de Kenia Os para su mamá; ¿Se acabó la rivalidad entre ella y Kimberly?

La reciente polémica que rodea a la familia de la influencer Kimberly Loaiza y su esposo Juan de Dios Pantoja continúa generando conversación en redes sociales. En medio del conflicto, también resurgió su pasado con la cantante Kenia Os. Esto debido a que Steffany Loaiza reveló en un video de Instagram el apoyo económico que le envió la también novia de Peso Pluma a su mamá. ¿Se acabó la pelea entre Kenia y Kimberly? Aquí te damos los detalles.

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Kenia Os habría mandado una indirecta a Juan de Dios Pantoja tras conflicto con Steff Loaiza / redes sociales

¿Qué pasó entre Kimberly Loaiza y Kenia Os y por qué surgió su polémica?

El nombre de Kenia Os ha estado vinculado durante años con los de los influencer Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, debido a su pasado dentro del equipo de creadores que se dieron a conocer como Jukilop. Sin embargo, tras años de colaboración, su relación se fracturó tras una serie de desacuerdos que derivaron en una polémica pública.

Entre los conflictos que se dieron a conocer en su momento, la ruptura fue consecuencia por el manejo de redes sociales, contratos y acusaciones cruzadas; desde entonces, ambas partes se han desarrollado en sus carreras por separado, tanto en el ámbito musical como en la creación de contenido digital.

Kenia Os y Kimberly Loaiza / Facebook

En declaraciones recientes, Kenia volvió a aparecer dentro de la controversia luego de que Juan de Dios Pantoja la mencionara indirectamente en medio de su conflicto con su cuñada Steffany Loaiza y su familia. El creador de contenido posteó una imagen en la que aparecía con su exnovio Mario Barrón, actual pareja de Steffany, Por su parte, Kenia compartió contenido en redes sociales que generó interpretaciones entre usuarios, incluyendo mensajes como: "¿Qué decir? El destino nunca falla"; sin embargo no existe información que confirme que dicho video esté relacionado con la polémica de Juan de Dios.

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¿Kenia Os donó dinero a la mamá de Kimberly y Steff Loaiza?

Fue la propia Steffany Loaiza quien dio a conocer que el hospital le habría notificado sobre un depósito significativo. En un video explicó que mientras buscaban opciones para recaudar apoyo para su mamá, la influencer recibió una llamada con la información.

“Hola, oigan, estaba investigando hace un momento, bueno, estábamos investigando sobre la página de GoFoundme, que es para que más gente pueda ayudar. Y acabo de recibir una llamada del hospital que habían recibido un pago de 1 millón y medio de pesos que era parte de equipo de Kenia Os” Steff Loaiza

En el mismo video, la influencer compartió su reacción ante la noticia y agradeció el gesto de Kenia Os:

“No puedo… estoy muy agradecida, muchas gracias, la vida y Dios te lo va a recompensar. Y cualquier cosa pues estoy a tu disposición también si necesitas algo de mí, lo poco que pueda dar. Muchas gracias”. Steff Loaiza

Kenia Os / Captura de pantalla

En sus historias también compartió unas flores que habrían sido enviadas por la familia de Kenia Os. Sin embargo, hasta ahora, Kenia Os no ha emitido una declaración pública directa sobre esta versión. Por lo que la información se mantiene basada en lo dicho por la hermana de Kimberly Loaiza.

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¿Dónde se puede donar para la hospitalización de la mamá de Kimberly Loaiza?

En medio de la polémica entre la familia de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, Steff también alertó a los seguidores sobre posibles engaños relacionados con supuestas colectas. A través de sus historias, pidió a sus seguidores no confiar en enlaces no verificados.

“Amigas no donen a ningún link que vean circulando, el link oficial lo voy a subir a mis redes, sé que quieren ayudarme y estoy muy agradecida, pero no caigan en ningún engaño” Steff Loaiza

Además, en su video también mencionó que sí planea compartir un enlace de GoFoundme más adelante, aunque aclaró que todavía no se encuentra activo y que busca evitar más problemas y polémicas sobre el tema.

“También quiero aprovechar para decirles que sí voy a publicar el GoFoundme porque también ya no quiero más pleitos, ya no quiero que la situación sea más difícil”. Steff Loaiza

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