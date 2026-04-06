Mamá de Kimberly Loaiza estuvo al borde de la muerte y Juan de Dios ¿no la dejaba ir a verla? Rompe el silencio

Febrero de 2026 se convirtió en uno de los meses más duros para la familia de Kimberly Loaiza, luego de que se confirmara que su mamá fue hospitalizada de emergencia, intubada y sometida a diversas cirugías. Mientras Steff Loaiza relataba el drama médico, Kim guardó silencio, siguió activa en redes y eso desató una ola de críticas que la obligó a dar la cara junto a su esposo y explicar lo que realmente estaba pasando detrás de cámaras.

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Steff Loaiza y Kimberly Loaiza.

¿Qué le pasó a la mamá de Kimberly Loaiza y por qué estuvo hospitalizada de emergencia?

La preocupación por la salud de la mamá de Kimberly Loaiza estalló en redes cuando su otra hija, Steff Loaiza decidió romper el silencio y contar uno de los episodios más angustiantes de su vida. A través de Instagram y posteriormente en TikTok, compartió que su madre había sido hospitalizada de emergencia, luego de sufrir una fuerte crisis provocada por una infección.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó con síntomas que parecían controlables, incluso similares a episodios que su mamá ya había enfrentado en el pasado. Sin embargo, esta vez la situación se salió de control. La infección se agravó al grado de que los médicos se vieron obligados a intubarla, ya que su estado era delicado y necesitaba atención especializada las 24 horas.

Aunque fue trasladada a un hospital de especialidad, el panorama no mejoró de inmediato. La mamá de Kimberly Loaiza dejó de comer, no tenía fuerzas y su ánimo estaba por los suelos. Lo que en un inicio parecía influenza terminó convirtiéndose en una infección que ponía en peligro su vida, algo que tomó completamente por sorpresa a la familia.

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¿Por qué criticaron a Kimberly Loaiza mientras su mamá estaba intubada?

Mientras Steff Loaiza hablaba abiertamente del estado crítico de su mamá, en redes sociales comenzó a generarse una fuerte polémica en torno a Kimberly Loaiza, ya que continuó publicando videos, bailes y momentos familiares como si nada grave estuviera ocurriendo.

Esto provocó que miles de usuarios cuestionaran su actitud, asegurando que estaba siendo indiferente ante la delicada situación médica de su madre. Sin embargo, Kimberly explicó en un video con Juan de Dios Pantoja, su esposo, que su silencio no fue por falta de interés, sino por una decisión consciente de mantener el tema en privado.

“No he publicado nada porque creo que no todo se tiene que decir o ventilar. Hay temas íntimos que se tienen que mantener en privado por el bien de la familia”. Kimberly Loaiza

La influencer dejó claro que, aunque es figura pública, no considera que todo en su vida tenga que exponerse, especialmente cuando se trata de procesos médicos tan delicados y emocionalmente desgastantes.

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Kimberly Loaiza y JD Pantoja / YT: Juan de Dios Pantoja

¿Kimberly Loaiza está pagando los gastos del hospital de su mamá?

Uno de los rumores más fuertes que circularon en redes fue que Kimberly Loaiza no estaba pagando los gastos hospitalarios de su madre. Ante esto, ella y su esposo decidieron hablar abiertamente y aclarar la situación.

“Sí, sí estoy pagando. No completamente todo, pero sí estoy pagando la mayor parte”. Kimberly Loaiza

Su esposo explicó que ambos están cubriendo aproximadamente la mitad de los gastos, mientras que el resto se reparte entre otros familiares. También recalcó que los montos no son menores:

“Estamos pagando y seguiremos pagando. Incluso tenemos que pagar millones. No es cualquier cosa”. Juan de Dios

Kimberly aprovechó para agradecer públicamente a los familiares que han estado presentes cuidando a su mamá día tras día, reconociendo que la presencia constante también tiene un valor enorme, incluso mayor que el dinero.

Kimberly Loaiza y Steff Loaiza en el hospital junto a su mamá / Redes sociales

¿Por qué Kimberly Loaiza no ha podido estar todo el tiempo con su mamá en el hospital?

Otro de los señalamientos fue la ausencia física de Kimberly Loaiza junto a su madre durante estos meses. Ante esto, la influencer explicó que actualmente enfrenta un proceso migratorio que le impide salir del país, además de las responsabilidades que implica criar a sus hijos pequeños.

Kimberly Loaiza “La gente piensa que porque no estoy allá no me importa mi mamá, pero realmente nadie sabe cómo yo estoy viviendo este proceso. Si mi situación fuera diferente, les aseguro que yo estaría ahí con mi mamá”.

Su esposo compartió uno de los momentos más emotivos al describir cómo Kimberly ha vivido este proceso en silencio:

“Ayer la vi con los ojos hinchados de tanto llorar, leyéndoles un cuento a los niños antes de dormir”, agregó.

Relató que, aunque Kimberly sonríe frente a la cámara, por dentro atraviesa un dolor profundo, y aun así saca fuerzas para cuidar a sus hijos, atender su trabajo y mantenerse al pendiente de cada reporte médico.

“La cámara del video se apaga, pero la cámara de los ojos de mis hijos no se apaga nunca”, dijo JD.

Además Juan de Dios comentó: “Yo creo firmemente que la vida es de circunstancias. Uno no puede hacer exactamente lo mismo que hace el otro porque, a ver, si Kimberly está aportando un poco más económicamente, ¿por qué es? Porque sus circunstancias económicas son diferentes, y ahí hay una diferencia clara. Pero si otros familiares están aportando más presencia, ¿por qué es? Porque quizá tienen ese tiempo, viven ahí y para ellos no es tan complicado. No digo que sea fácil, no lo es, se valora y se agradece, pero para nosotros implica otras cosas. Sí, tenemos que tomar más decisiones. No es tan sencillo como decir: ‘Me voy y me quedo en Mazatlán’ y luego: ‘Adiós’. (A sus hijos) y después les explico”.

Finalmente, ambos coincidieron en que la salud de la mamá de Kimberly ha sido una montaña rusa emocional, con mejorías, recaídas y momentos de incertidumbre que han puesto a prueba a toda la familia.

“Nadie está preparado para vivir algo así”. Juan de Dios

¿Cómo reaccionó Steff Loaiza tras las declaraciones de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza?

En medio de la polémica, Steff Loaiza no salió a dar declaraciones directas, pero tampoco se quedó completamente en silencio. Su respuesta fue breve, simbólica y para muchos, más que evidente.

La hermana de Kimberly Loaiza compartió en redes sociales un video en el que aparece lavándose las manos, acompañado del mensaje: “Hoy tocó lavarse las manos”. El gesto no pasó desapercibido y rápidamente desató interpretaciones entre los usuarios, quienes aseguraron que se trataba de una clara indirecta tras las declaraciones de Juan de Dios Pantoja y Kimberly sobre la hospitalización de su mamá.