Juan de Dios Pantoja responde a la propuesta de Aarón Mercury de subir al ring, ¿le tiene miedo?

Fue el pasado 26 de abril cuando Aarón Mercury se convirtió en uno de los ganadores de Supernova: Génesis tras vencer a Mario Bautista en la Arena Ciudad de México.

El enfrentamiento entre los creadores de contenido ocurrió tras meses de intercambio de declaraciones en redes, donde ambos hicieron uso de sus inicios en el medio para crear polémica previo al evento.

Ante la expectativa de miles de seguidores, el exhabitante de La casa de los famosos México logró un nocaut y aprovechó el momento para lanzar un nuevo reto, pero ahora, a Juan de Dios Pantoja.

Aarón Mercury noqueó a Mario Bautista en Supernova Génesis. / Liliana Carpio y FB: Johnny Dez Elvis Tribute show

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¿Qué dijo Juan de Dios Pantoja del reto de Aarón Mercury en Supernova?

En las últimas semanas, Juan de Dios Pantoja ha estado en medio de polémica a raíz de su relación con Kimberly Loaiza, a quien acusan de haber hecho a un lado a su familia tras estar con el influencer.

En medio de los dimes y diretes de la supuesta influencia sobre su esposa, Aarón Mercury no dejó pasar el momento y retó a Juan de Dios Pantoja a subirse al ring de Supernova tras llevarse el cinturón de la edición 2026.

Pese a que se creía que la propuesta quedaría a la deriva, Pantoja sorprendió a propios y extraños al responder públicamente a las palabras de Mercury y plantear sus condiciones.

Juan de Dios Pantoja acepta el reto de Aarón Mercury pese a nocaut de Mario Bautista. / Instagram: @juandediospantoja

“‘Él dijo que ‘simón’, es lo que les puedo decir. No voy a decir más, espero que Aarón lo mantenga en privado, lo que hablamos, mantenlo en privado carnal.” Juan de Dios Pantoja

El creador de contenido aseguró que tras ver la pelea con Mario Bautista se percató de que Mercury es fuerte, pues “conectó varios golpes”, pero confía en él, aunque no será hasta después cuando revele más detalles del tema.

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¿Cómo fue el nocaut de Aarón Mercury a Mario Bautista?

Aarón Mercury y Mario Bautista se llevaron la noche en la Arena Ciudad de México el pasado 26 de abril. Pese a ser el quinto combate, su presencia en el ring ánimo al público desde su entrada.

Algunos de los asistentes pensaban que el triunfo de Bautista era inminente, pues fue el ganador de la primera edición; sin embargo, Mercury sorprendió para bien y noqueó a su rival en el segundo round.

Además de que su pelea dejó los ánimos encendidos para el siguiente enfrentamiento, es uno de los combates que siguen dando de qué hablar, tanto que los influencers han organizado dinámicas en conjunto para sus fans.

Mario Bautista perdió en su pelea contra Aarón Mercury en Supernova Génesis por nocaut. / Redes sociales

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¿Quién es Juan de Dios Pantoja y por qué lo retó Aarón Mercury?

En medio de los gritos y aplausos tras su triunfo, Aarón Mercury no dudó en decir que le gustaría enfrentarse contra Juan de Dios Pantoja en su próximo combate dentro de Supernova, declaración que se volvió viral rápidamente.

“En una de esas con Juan de Dios escarpia bueno, ¿no?” Aarón Mercury

Pese a que el creador de contenido no reveló las razones, sus palabras llegaron hasta los oídos de Juan de Dios Pantoja, uno de los influencer con mayor alcance en redes:



Originario de Mazatlán, Sinaloa , inició su carrera en YouTube en 2016.

, inició su carrera en YouTube en 2016. Comenzó en redes sociales, pero después se mudó a la música.

Actualmente, es esposa de Kimberly Loaiza y tiene dos hijos: Kima Sofía y Juanito .

y tiene dos hijos: . Además de su relación sentimental, otra de sus mayores controversias es con Kenia Os, con quien colaboró entre 2018 y 2019.

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