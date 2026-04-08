¿Kimberly Loaiza no quiere ayudar a su mamá? Filtran la millonaria cantidad que gana como influencer

El pleito entre Kimberly Loaiza y su familia ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Se ha destapado que, presuntamente, la influencer ha contribuido poco en los gastos hospitalarios de su mamá. También se dice que no la ha visitado, aparentemente, por manipulación de su esposo, Juan de Dios Pantoja.

A raíz de esto, muchos se han cuestionado cuáles serían las ganancias de Kimberly, pues si bien ya no está activa en la música y ha bajado un poco su presencia en redes sociales, sigue su carrera de influencer, además de que ha fundado sus propias empresas. Esto es lo que se sabe sobre la fortuna de Kimberly Loaiza.

Kimberly Loaiza / Redes sociales

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¿Con cuánto ha contribuido Kimberly Loaiza para los gastos hospitalarios de su mamá?

Hace unos días, Steff Loaiza, hermana de Kimberly, comentó que su mamá estaba hospitalizada a causa de una fuerte infección. Si bien no ha querido dar muchos detalles, indicó que la señora se ha sometido a seis operaciones.

Kimberly y Juan de Dios Pantoja aseguraron que habían pactado poner el 50% de los gastos. No obstante, Steff desmintió esto, afirmando que ellos solo han dado 25 mil pesos, cuando la cuenta del hospital asciende a números millonarios. Debido a esto, decidió abrir una página en GoFundMe para recaudar dinero.

Steff también contó que Kenia Os había dado un millón y medio de pesos. Esto llamó la atención debido a que la cantante tuvo problemas con la pareja en el pasado.

Por otro lado, Kim ha mencionado que no ha podido visitar a su madre en Mazatlán debido a situaciones “que nada tienen que ver con Juan de Dios”. Según algunos medios, sería por cuestiones de migración, pues la influencer actualmente se encuentra en otro país.

Kimberly Loaiza / Redes sociales

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¿Cuál sería la fortuna presuntamente de Kimberly Loaiza?

Pese a que su popularidad bajó gradualmente con el paso de los años, Kimberly Loaiza sigue siendo considerada como una de las creadoras de contenido más influyentes y con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica.

De acuerdo con sitios especializados en economía como Celebrity Net Worth, su patrimonio supuestamente estaría cerca de los 12 millones de dólares, es decir, más de 200 millones de pesos mexicanos, gracias a su presencia en redes sociales y los negocios que ha puesto a lo largo de los años. De igual forma, se dice que, al mes, presuntamente ganaría entre 41 mil y 122 mil dólares (más de 715 mil pesos mexicanos y más de 2 millones de pesos).

Cabe señalar que tiene sus propias marcas de cosméticos y sigue colaborando con diversas empresas. También está la monetización de sus videos en diversas plataformas.

En Instagram y YouTube, tiene más de 30 millones de seguidores. En tanto que, en TikTok, cuenta con más de 60 millones.

Tomando en cuenta estas cantidades, muchos usuarios creen que Kim sí tendría la solvencia para ayudar a su mamá sin restricción. Si bien la influencer insiste en que sí apoya a su progenitora, su hermana sostiene que no es así y solo ha dado lo mínimo.

Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Hermana de Kimberly Loaiza se quiere “aprovechar” tras hospitalización de su madre?

El pleito de la familia Loaiza ha abierto un fuerte debate en redes sociales. Algunos usuarios creen que Kimberly Loaiza tiene la “obligación” de ayudar a su mamá, mientras que otros consideran que nadie debería juzgarla si realmente no tiene la intención de apoyar.

Los defensores de la influencer afirman que su familia, principalmente la hermana, solo se quiere “aprovechar” de ella, ya que es quien tiene más ganancias. También han recalcado que Kim no tiene la obligación de ayudar y lo que dé tiene que ser bien recibido.

Tal parece que Kim piensa de esta forma, pues compartió el video de un internauta diciendo exactamente esto. Para muchos, esta acción es una manera de decir que Steff solo quiere “usarla”. Hasta el momento, Steff no se ha pronunciado ante la aparente indirecta.

Cabe destacar que también ha surgido la teoría de que el dinero de Kim, al menos en su mayoría, está bajo el control de Juan de Dios Pantoja. Si bien esto no ha sido confirmado, el influencer suele decir “nuestro dinero” cuando habla de las ganancias de su esposa.

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