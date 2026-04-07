Kimberly Loaiza: Reviven video del millonario regalo que le dió a JD Pantoja en medio de hospitalización de su mamá

La polémica en torno a Kimberly Loaiza y las recientes declaraciones de su hermana, Steffany, han puesto bajo el reflector el tema económico de la influencer, específicamente para los gastos médicos de su madre quien se encuentra internada. En medio del revuelo en redes, volvió a viralizarse un video publicado en 2021, donde la influencer aparece regalándole un lujoso regalo a su esposo Juan de Dios Pantoja por su cumpleaños.

La combinación de ambos hechos ha provocado que usuarios en redes sociales retomen el costoso obsequio y lo comparen con la situación actual de la familia. ¿Le llaman mal agradecida? Aquí te contamos los detalles.

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Hermana de Kimberly Loaiza / Redes sociales

¿Qué lujoso regalo le dio Kimberly Loaiza a Juan de Dios Pantoja?

El fragmento del video que circula en redes sociales corresponde a el 23 de diciembre del año 2021, donde Kimberly Loaiza sorprende a su esposo, Juan de Dios Pantoja con un automóvil de alta gama deportivo. Aunque el material no específica el modelo exacto del automóvil, solamente se menciona que pertenece a la marca Lamborghini.

En redes sociales, usuarios han señalado que, por el diseño, proporciones y algunas escenas cortas del video, el vehículo presuntamente podría coincidir con un Lamborghini Huracán EVO RWD. Este modelo corresponde a un automóvil de carrocería cerrada de dos puertas. Según la página oficial de Laborghini, el modelo cuenta con un motor de gasolina de 610 caballos de fuerza y transmisión automática.

En cuanto a su valor, no existe una cifra oficial confirmada dentro del video; sin embargo, estimaciones basadas en el mercado colocan su precio presuntamente en varios millones de pesos mexicanos. De acuerdo con algunas referencias comerciales en videos de TikTok y páginas de compra-venta de autos, este modelo supuestamente alcanzó los 10.5 millones de pesos dependiendo la versión y el estado del vehículo.

Cabe destacar que el video que revivió en redes sociales, también se observa que JD Pantoja no aceptó el automóvil que Kimberly Loaiza le habría obsequiado. Durante la grabación, el creador de contenido muestra sorpresa ante el regalo y expresa dudas para recibirlo, lo que quedó documentado en el mismo clip.

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¿Cuánto dinero ha dado Kimberly Loaiza para los gastos médicos de su mamá?

En medio de la situación de salud que enfrenta su madre, Steffany Loaiza compartió información sobre el apoyo económico recibido. En su video subido el pasado 6 de abril, la hermana de Kimberly detalló las cantidades que, según su testimonio, han sido entregadas. Durante el video Steff llamó a uno de los doctores que atiende a su mamá para saber cuánto es lo que habría dado, hasta ahora, su hermana Kimberly:

“Kimberly me ha mandado a mi cuenta personal 25 mil pesos” Kimberly Loaiza

En la misma conversación, el doctor también menciona:

“Me has mandado primero 50 y luego 40” Doctor de la mamá de Steff Loaiza

Esto en referencia a los depósitos realizados por la propia Steffany Loaiza. Asimismo, en el mismo material, se incluye la pregunta sobre si Kimberly Loaiza ha cubierto el 50% de los gastos que se habría comprometido a pagar. a lo que el mismo doctor responde: “Creo que no”.

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Tras las recientes declaraciones de la hermana de Kimberly Loaiza, Steff Loaiza, Juan de Dios Pantoja, se pronuncia en redes / Capturas de pantalla

La viralización del video donde, supuestamente, Kimberly Loaiza le regala el automóvil a Juan de Dios Pantoja ha coincidido con la polémica por los gastos médicos de su madre lo que ha llevado a que usuarios en redes sociales vinculen ambos temas. La comparación surge principalmente por el contraste entre el valor estimado del vehículo, que en su momento fue señalado como millonario, y las cifras mencionadas recientemente sobre el apoyo económico para la hospitalización. Algunos de los comentarios que se manifiestan en las redes son:



“Y la gente donándoles dinero cuando son MILLONARIOS”,

“No tienen dinero y andan regalando viajes a Disney”

“Simplemente mala persona, exitosa sí. Aún es joven y estoy segura que en algún punto su mente le pasará factura”

"¡Que sumisa! Es ser miserable”

"¡Kimberly NO es víctima! Es igual que él”

Hasta el momento, ninguno de los implicados ha salido a dar información adicional o a explicar lo ocurrido más allá de los contenidos que se han compartido en sus redes sociales, por lo que la situación continúa desarollándose solamente como una conversación digital a partir de las declaraciones ya difundidas.

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