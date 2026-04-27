Supernova Génesis 2026: Mario Bautista sufre fractura tras ser noqueado por Aarón Mercury; publica alarmante FOTO

La edición 2026 de Supernova Génesis 2026 dejó una noche llena de adrenalina, sorpresas y momentos virales. Sin duda alguna, uno de los episodios que pasarán a la historia del evento fue la pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury, un enfrentamiento esperado que terminó con el cantante mexicano en la lona. Tras esto, reporta que sufrió una fractura en el ring. ¿Qué le pasó?

Mario Bautista y Aarón Mercury se calentaron en pleno evento del Supernova Genesis / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury en Supernova Génesis 2026?

La pelea entre Mario Bautista y Aarón Mercury en el Supernova Génesis 2026 era una de las más esperadas de la cartelera. Mario, quien venía de una victoria por nocaut frente al streamer colombiano Westcol en un evento previo, se perfilaba como favorito por algunos.

No obstante, el combate sorprendió a todos por su rapidez. En menos de tres minutos, Mercury logró imponerse tras noquear a Bautista en el primer round, provocando una ola de reacciones tanto en la Arena CDMX como en redes sociales.

Una de las escenas preocupantes llegó tras el nocout, pues Mario tardó varios segundos en reincorporarse y fue atendido de manera inmediata por los médicos del lugar.

Al levantarse, ambos se fundieron en un abrazo, y hasta propusieron organizar una “quedada” con sus fans y seguidores en el Monumento a la Revolución, dejando claro que la rivalidad solo fue en el ring.

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¿Qué fractura sufrió Mario Bautista en el Supernova Génesis 2026?

Después lo acontecido en el Supernova Génesis 2026, Mario Bautista utilizó sus redes sociales para hacer comentarios respeto a su pelea con Aarón. En tono de broma, el cantante compartió lo siguiente:

“ Duro más mi entrada alv jajajajaja. Pinch* @ArnMercurio sí te gusta agarrarte a verg*z*s ”, escribió Mario.

De igual manera, Bautista compartió en su cuenta oficial una radiografía de su mano derecha. En la imagen se apreciaba una lesión que posteriormente fue identificada como una fractura en el cuello del segundo metacarpiano, es decir, el hueso que conecta el dedo índice con la muñeca:

“ Mi nudillo salió del chat ”, dijo Mario.

Aunque el cantante eliminó la publicación poco tiempo después, la imagen ya había sido difundida. La lesión suele producirse por el impacto directo del puño cerrado, algo frecuente en disciplinas de contacto.

Al momento, Mario no ha dado más detalles de esta lesión , pero se espera que en próximas horas revele lo ocurrido con más exactitud.

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Mario Bautista sufre fractura / El Heraldo de México

¿Quién es Mario Bautista y cuál es su trayectoria?

Mario Bautista es uno de los artistas mexicanos más representativos del pop latino. Comenzó creando contenido en redes sociales, especialmente en plataformas como Vine y YouTube.

Su salto a la música ocurrió a mediados de la década de 2010, cuando decidió apostar por una carrera como cantante. Su estilo combina pop latino, reguetón y baladas románticas.

Además de la música, ha participado en proyectos televisivos y eventos de entretenimiento, como espectáculos deportivos y digitales.

A lo largo de su trayectoria, Mario Bautista ha lanzado varios éxitos que han marcado su carrera:



“Baby Girl”,

“Ven a bailar”,

“Sin tu amor”,

“Tequila”,

“No digas nada” y

“Ay!”.

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